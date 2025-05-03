"Апрель в картинках": Медведева показала себя в различных образах

Известная российская фигуристка Евгения Медведева показала себя в разных образах - спортсменка поделилась яркими воспоминаниями об апреле, передает NUR.KZ
Кадры Женя опубликовала в своем профиле в Instagram.
"Апрель в картинках", - подписала она снимки.
На одном из фото Медведева позирует на фоне моря. На другом - в черном платье, которое подчеркивает фигуру спортсменки, Евгения позирует для фотосессии.
Еще Медведева показал милый образ в розовом длинном платье. И даже предстала перед своими подписчиками с каре.
"Моя любимая рубрика", "Когда в девушке сочетаются ум и красота, плюс к этому отличное чувство юмора", "Апрель был прекрасен с тобой", "Богиня из России", "Женя из Сейлор Мун прекрасна и сексуальна! Великолепное произведение искусства ", - писали фанаты.
На сайте Олимпийских игр отмечается, что Евгения Медведева - лицо современного одиночного фигурного катания. Медведева - двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, Европы, финала серии Гран-При и национального первенства.
Евгения - первая фигуристка в истории женского одиночного фигурного катания, преодолевшая порог в 80 баллов в короткой программе, 160 баллов в произвольной и 240 по сумме баллов.
Она обновляла мировые рекорды тринадцать раз, превосходя сначала оценки таких фигуристок, как Ким Ен А и Мао Асада, а потом и свои собственные.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2241360-aprel-v-kartinkah-medvedeva-pokazala-sebya-v-razlichnyh-obrazah/