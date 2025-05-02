Умер один из самых известных футбольных фанатов в мире

Умер легендарный барабанщик Маноло - главный болельщик сборной Испании по футболу и один из самых знаменитых футбольных фанатов в мире. Ему было 76 лет, передает NUR.KZ.

Информация о смерти Мануэля Касереса появилась на его официальном сайте.

В возрасте 76 лет в этот четверг, 1 мая 2025 года, скончался один из самых преданных болельщиков сборной Испании по футболу, признанный символом "Ла Роха" (официальное прозвище сборной - прим. ред)", - говорится в сообщении.

В течение 40 лет он посещал чемпионаты по футболу и стал единственным человеком в мире, кто сумел побывать на 10 ЧМ подряд.

На сайте Касереса говорится, что он посещал абсолютно все матчи испанской сборной, где бы они не проходили. Мужчина получил прозвище Маноло "el del Bombo" (Маноло-барабанщик) потому что всегда появлялся на поле со своим огромным барабаном, чтобы поддержать любимую команду.

По информации Sports.ru, соболезнования в связи с кончиной Касереса выразила "Ла-Лига", большинство испанских футбольных клубов, а также спортивные журналисты и активные болельщики.

Подчеркивается, что любовь к сборной Испании была для Маноло-барабанщика превыше всего - из-за футбола от него ушла жена с четырьмя детьми.

Также отмечается, что в свое время он получил бонусы от федерации футбола Испании, как главный фанат сборной - ему оплачивали перелеты, билеты и проживание.

В 2018 году во время чемпионата мира по футболу в России Маноло пришлось обращаться к Владимиру Путину из-за того, что его не пускали на стадион с барабаном. В дело пришлось вмешаться ФИФА - тогда болельщику сделали исключение.

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