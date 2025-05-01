Дочь знаменитого теннисиста Алеся Кафельникова снялась топлес

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала кадры с новой фотосессии на своей странице Instagram, для которых снялась топлес, передает NUR.KZ.

26-летняя модель Евгения Кафельникова поделилась серией снимков с новой съемки. На фото Алеся представила несколько комплектов одежды, а на одном из фото предстала только в шортах и без бюстгальтера.

"Некоторые из нас не провоцируют внимание. Мы просто существуем аутентично. И, делая это, провоцируем", - подписала фотографии Кафельникова.

Сейчас на Алесю Кафельникову подписаны более 540 тыс. человек. Многие из них поддержали модель и оставили положительные комментарии и эмодзи под постом.

По данным РБК, Алеся Кафельникова - известная модель, а также единственная дочь знаменитого российского теннисиста и экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова. Она родилась 23 октября 1998 года, а в 2001-м ее родители развелись. После развода девочка росла с бабушкой и дедушкой, затем с отцом.

Кафельникова училась в Москве и Лондоне, в 14 лет начала модельную карьеру. Она рассказывала, что скрывала, кто ее отец. На первый кастинг она пришла под другой фамилией.

"Я просто пришла туда под именем Алеся. Назвала другую фамилию. Никто не знал о моих родителях. Только в конце, когда я сделала шоу, сказали, что это Алеся Каф. Для меня очень обидно, когда говорят, что все за меня сделал папа", - говорила она.

Сейчас Кафельникова сотрудничает с крупными агентствами, часто снимается для мировых и российских брендов, появляется на обложках мировых изданий.