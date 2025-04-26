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Возлюбленная Роналду порадовала подписчиков горячими фото с пляжа

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Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Возлюбленная португальского форварда Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, порадовал подписчиков новыми фотографиями в купальнике, передает NUR.KZ.

Модель выложила серию фото в своем профиле в Instagram.

Джорджина сфотографировалась на пляже в черном бикини, демонстрируя свои шикарные формы. На других снимках она показала, как проводит время с семьей.

"Красивая", "Дива", "Девушка мечты", "Просто огонь", "Самая замечательная на Земле", "Все завидуем Криштиану", - писали поклонники Джорджины.

По информации на сайте IMDb, у Криштиану 5 детей, трое из которых – от суррогатных матерей: сын Криштиану-младший (2010 года рождения), близнецы Ева Мария и Матео (2017 года). А также две девочки, родившиеся в браке с Джорджиной Родригес – Алана Мартина (2017 год) и Белла Эсмеральда (18 апреля 2022 год).

Джорджина Родригес познакомилась с футболистом в магазине Gucci, где работала консультанткой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2238936-vozlyublennaya-ronaldu-poradovala-podpischikov-goryachimi-foto-s-plyazha/