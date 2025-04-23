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"Реал" — команда года, а Надаль — икона спорта: кто получил спортивный "Оскар" (фото)

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Аманда Дэвис
Аманда Дэвис. Фото: Borja B. Hojas/Getty Images for Laureus

В испанском Мадриде прошел гала-вечер премии Laureus Award, которую называют спортивным "Оскаром". На премии чествовали самых успешных спортсменов ушедшего года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Эта церемония стала юбилейной - премию Laureus вручают с 2000 года. Главными звездами вечера стали призеры и победители Олимпиады и Паралимпиады в Париже.

"Спортсменкой года" была названа семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз. Для нее это уже четвертая статуэтка Laureus.

Отмечается, что американка сравнялась с легендой тенниса Сереной Уильямс, став единственной спортсменкой, получившей награду "Спортсменка года" четыре раза.

"Спортсменом года" был признан шведский прыгун с шестом, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Арман Дюплантис.

"Премия Laureus — это высшая награда, которую мы, спортсмены, хотим выиграть. Я знаю это, потому что это уже четвертый раз, когда меня номинируют — и это доказывает, что выиграть Laureus сложнее, чем олимпийское золото!" — пошутил Дюплантис.

"Возвращением года" была признана легкоатлетка Ребека Андраде. Бразильянка подумывала уйти из спорта после того, как получила третий разрыв передней крестообразной связки за четыре года. Однако она вернулась и приняла участие в своей третьей Олимпиаде в Париже, завоевав золото, два серебра и бронзу, став самой титулованной бразильской спортсменкой всех времен.

Несмотря на то, что "Реал Мадрид" стал обладателем награды "Команда года", именно юный талант из "Барселоны" Ламин Ямал получил награду "Прорыв года". В возрасте всего 16 лет испанец стал самым молодым игроком и бомбардиром в истории чемпионата Европы и самым молодым игроком, сыгравшим в финале Евро.

Теннисист Рафаэль Надаль, объявивший в этом году о завершении карьеры, получил премию "Икона спорта".

Премия "Спортсмен года с ограниченными возможностями" досталась китайской пловчихе Цзян Юйянь. Она является самой титулованной спортсменкой на Паралимпийских играх 2024 года, завоевав в общей сложности 7 золотых медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2238384-real-komanda-goda-a-nadal-ikona-sporta-kto-poluchil-sportivnyy-oskar-foto/