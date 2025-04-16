Известная российская фигуристка заявила о домогательствах со стороны тренера

16-летняя российская фигуристка Вероника Жилина и ее мать рассказали о домогательствах к спортсменке со стороны тренера и хореографа Сергея Розанова, передает NUR.KZ.

Сначала с заявлением выступила Людмила Алферова — мать Жилиной и тренер академии "Ангелы Плющенко". С 2020 по 2021 год там работал и Розанов, который сотрудничал с фигуристкой.

"Спорт-Экспресс" сообщил, что Алферова оставила комментарий в чате Telegram-канала "Бархатный конек". Издание так цитирует мать Жилиной:

"Если бы я сейчас вам написала про Розанова, как он к Нике в 11 лет приставал, вы бы были в шоке, что я знаю, но интервью будет позже. Я приехала в Кисловодск, Ника мне все рассказала. Не хотели огласку давать. Меня рядом не было, но ребенок звонил, говорил, что Розанов ее тащит в свой номер... Никто ей не помог. Когда ЕВ (Евгений Викторович Плющенко — прим. ред.) узнал об этом, выгнал из академии. Розанов — это зло!!! Он застрял в подростковом периоде, его тянет на малышей. Все другие дети и их родители должны услышать меня. Должны все знать!"

Затем открыто высказалась сама Жилина, которая дала комментарий "Матч ТВ".

"Было в Кисловодске на сборах, что Сергей Розанов приходил ко мне в номер, предлагал и долго уговаривал сделать мне массаж, я отказывалась (я тогда в номере одна жила). То же самое было в зале, тоже в Кисловодске, после разминки, там он уже настаивал, когда все спортсмены и тренеры уже вышли из зала. Приходил с банкой пива и тренировал меня в номере", — заявила Жилина.

Сам Розанов на момент публикации не отреагировал на просьбу "Матч ТВ" прокомментировать ситуацию. Также он не делал заявлений в других СМИ и в собственных социальных сетях. В последнее время 35-летний российский тренер преимущественно работает за рубежом.

Добавим, ранее стало известно, что Жилина планирует сменить спортивное гражданство и выступать за Азербайджан. На данный момент она продолжает тренироваться в академии Евгения Плющенко. За время карьеры фигуристка выигрывала Финал Гран-при России среди юниоров и серебро юниорского первенства страны.

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