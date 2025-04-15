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Вице-президент США уронил и сломал чемпионский кубок во время торжества в Белом доме

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Джей Ди Вэнс уронил кубок
Джей Ди Вэнс. Фото: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время торжественного приема футбольной команды Университета штата Огайо в Белом доме уронил завоеванный ими чемпионский кубок.

Президент Дональд Трамп принимал команду Buckeyes после их победы в национальном чемпионате плей-офф по американскому футболу среди колледжей, пишет ABC News.

Во время церемонии фотографирования произошел конфуз - Вэнс попытался поднять футбольный трофей и уронил его. К счастью кубок был пойман игроками до того, как он рухнул на пол.

Однако основание трофея весом около 13,5 кг отвалилось. В итоге Вэнс держал в руках лишь верхнюю часть кубка, отдельно от основания.

Кадры произошедшего разлетелись в Сети.

В комментариях под видео в соцсети Х Вэнс с юмором воспринял этот инцидент.

"Я не хотел, чтобы кто-то после штата Огайо получил кубок, поэтому я решил его сломать", - пошутил вице-президент.

На официальном сайте Ohio State Buckeyes говорится, что футбольная команда Ohio State Buckeyes выступает в NCAA Division I Football Bowl Subdivision, представляя Университет штата Огайо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2235791-vice-prezident-ssha-uronil-i-slomal-chempionskiy-kubok-vo-vremya-torzhestva-v-belom-dome/