Пресс-секретарь Путина станцевал на льду, чтобы поздравить жену с юбилеем (видео)

Пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков поздравил жену Татьяну Навку с юбилеем, станцевав с ней на льду. Кадры появились в соцсетях.

Видеоролик опубликовала сама Навка на своей странице в Instagram. На видео запечатлены последние секунды совместного танца пары.

После танца Песков трогательно поздравил супругу.

"Ты очень многое сделала. Я хочу, чтобы ты парила дальше. Лети дальше. Будь счастлива. Дари свой талант людям, дари его мне. Я всегда буду рядом", - сказал он и вручил жене букет.

Отметим, в это воскресенье, 13 апреля, известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка отметила свое 50-летие.

В честь юбилея Навка представила свою ледовую программу "Больше, чем шоу" в ледовом дворце "Навка Арена", пишет РИА Новости.

На лед вышла не только сама Навка, но и знаменитые фигуристы, олимпийские чемпионы, партнеры, ее коллеги и друзья: Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Алина Загитова, Камила Валиева, Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие.

Добавим, что Навка и Песков в браке с 2015 года. У пары есть дочь Надежда.

Сам Песков в документальном фильме "Она", посвященном Навке, рассказывал их историю знакомства. Его слова приводит "РИА Спорт".

"Первый раз встретились на дне рождения у моего товарища, и, наверно, вот этот удар током произошел тогда. Хотя после этого раза мы год опять не виделись. Мы год опять не виделись, и потом еще через год встретились у того же товарища снова на дне рождения. И вот там уже накрыло", - поделился политик.

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