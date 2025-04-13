Жена звезды "Барселоны" продала свой бизнес, заявив, что муж не помогает ей

Жена нападающего "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберта Левандовски Анна Левандовска продала свой бизнес, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport.ua.

Как пишет издание, Анна продала свою долю в компании Foods by Ann, которая управляет сервисом здорового питания Supermeni.

По признанию женщины, бизнес не приносил ожидаемой прибыли, поэтому она решила выйти из него.

Бывшая чемпионка по карате, а теперь персональный тренер, Анна подчеркнула, что все ее бизнес-проекты финансируются исключительно за счет собственных средств. По ее словам, муж материально не помогал.

"Я не боюсь говорить о деньгах. Я сама зарабатываю и инвестирую в новый проект в Барселоне, который почти окупился", — отметила она.

Как пишет издание, с Робертом они женаты с 2013 года. Пара воспитывает двух дочерей — Клару и Лауру.

Как пишет РИА Спорт, 36-летний Левандовский перешел в "Барселону" из мюнхенской "Баварии" летом 2022 года и с тех пор провел за команду 128 матчей, в которых забил 90 мячей и отдал 20 голевых передач.

В составе "сине-гранатовых" поляк стал чемпионом Испании и был признан лучшим бомбардиром Ла Лиги.

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