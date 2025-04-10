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В грубой форме надел медаль: скандал произошел на чемпионате Европы по борьбе

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Скандал во время церемонии награждения на ЧЕ по борьбе
Чермен Валиев и Михаил Мамиашвили во время награждения. Кадр из видео: t.me/wrestling_russia_tg

Скандал произошел во время церемонии награждения на чемпионате Европы по вольной борьбе - вручавший медали Михаил Мамиашвили в грубой форме поздравил победителя турнира Чермена Валиева.

По данным РБК, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оказался в центре скандала на чемпионате Европы.

Сообщается, что сменивший российское спортивное гражданство на албанское Чермен Валиев в финале чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг победил олимпийского чемпиона, россиянина Заурбека Сидакова.

"Награждал бойцов в этой весовой категории Мамиашвили, во время вручения медали Валиеву он обменялся репликами с борцом, а затем в грубой форме надел на него медаль и пожал руку спортсмену. Валиев же продемонстрировал свое недовольство действиями Мамиашвили", - пишет издание.

По информации Telegram-канала "Wrestling Russia/Вольная борьба", Мамиашвили якобы назвал спортсмена предателем, используя нецензурные выражения, а главный тренер сборной Азербайджана Хетаг Гозюмов возмутился поведением главы федерации.

Вскоре сам Мамиашвили дал интервью изданию "Спорт-экспресс", в котором заявил, что не оскорблял борца.

"Я поздравил его с победой. Может, он удивился, что я его награждаю. Потому что еще год назад, буквально за 4 месяца до Олимпиады, он был в нашей сборной. Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Вот таким, как Чермен, им какая разница - какой флаг? Сегодня - албанский, завтра  болгарский", - сказал Мамиашвили.

А тренер Валиева Кахабер Дзукаев раскритиковал действия Мамиашвили, пишет спортивное издание "Чемпионат".

"Это взрослый человек, у него седые волосы. Если он себе это позволил, то я не знаю, как его человеком можно назвать. Как может быть такое? Он - великий, а пацаненок идет на эту ступень, и он так себя ведет. Улыбается лицемерно. Так же нельзя?! Если есть какие-то претензии, позови пацана, и он тебе ответ даст. Я не знаю, что именно там произошло", - сказал Дзукаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2234729-v-gruboy-forme-nadel-medal-skandal-proizoshel-na-chempionate-evropy-po-borbe/