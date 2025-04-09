"Ужасающий и доминирующий": американский промоутер обратился к Геннадию Головкину

Бывший промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер опубликовал в Instagram пост, в котором поздравил GGG с днем рождения, передает NUR.KZ.

"С днем рождения одного из самых ужасающих и доминирующих чемпионов мира этого века. Он был неприкасаемым в расцвете сил с 23 нокаутами подряд. Было весело путешествовать по миру и зажигать эту всемирную звезду, собирая арены", - написал Леффлер.

Отметим, 8 апреля Геннадию Головинку исполнилось 43 года.

Как сообщается на официальном сайте НОК, Геннадий Головкин - заслуженный мастер спорта РК, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира, чемпион мира среди юниоров, победитель Азиатских игр, Восточно-Азиатских игр, чемпион Азии, победитель множества международных турниров.

GGG является чемпионом мира по версиям IBF (2015—2018, 2019 — 2023), IBO (2011—2018, 2019 — 2023) и WBA (2010—2018, 2022— 2023).

Одержал 23 победы нокаутом подряд и занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса.

Побил рекорд Бернарда Хопкинса по общему числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе, защитив его 21 раз.

Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. Лучший боксер 2017 года по версии WBA и WBC.

С 26 февраля 2024 год является президентом Национального Олимпийского комитета РК.

А как пишет Sport.kz, Том Леффлер многие годы вел дела Головкина на профи ринге. Он также представлял интересы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе из Украины Владимира Кличко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.