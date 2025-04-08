Впервые спортсменка получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Билли Джин Кинг стала первой женщиной-спортсменкой, получившей звезду на голливудской Аллее славы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт турнира, названного ее именем.
Бывшая американская теннисистка и основательница Женской теннисной ассоциации (WTA) была отмечена в категории "Спортивные развлечения".
В торжественной церемонии открытия звезды приняли участие актриса Джейми Ли Кертис, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, а также Розмари Касальс и Джули Энтони, которые соревновались с Кинг.
Ранее именные звезды в категории "Спортивные развлечения" получили телеведущий Майкл Стрейхэн и актер и режиссер Карл Уэзерс. Оба были профессиональными игроками в американский футбол.
81-летняя Билли Джин Кинг отметила, что считает главными, чтобы она стала не последней женщиной, которую отметили в данной категории.
Напомним, именем бывшей теннисистки назван турнир-аналог командного чемпионата мира среди женских команд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2234148-vpervye-sportsmenka-poluchila-zvezdu-na-allee-slavy-v-gollivude/