Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Впервые спортсменка получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Опубликовано:

Бывшая американская теннисистка Билли Джин Кинг
Билли Джин Кинг. Фото: Michael Simon/Getty Images for e.l.f. Cosmetics

Билли Джин Кинг стала первой женщиной-спортсменкой, получившей звезду на голливудской Аллее славы, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт турнира, названного ее именем.

Бывшая американская теннисистка и основательница Женской теннисной ассоциации (WTA) была отмечена в категории "Спортивные развлечения".

В торжественной церемонии открытия звезды приняли участие актриса Джейми Ли Кертис, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова, а также Розмари Касальс и Джули Энтони, которые соревновались с Кинг.

Ранее именные звезды в категории "Спортивные развлечения" получили телеведущий Майкл Стрейхэн и актер и режиссер Карл Уэзерс. Оба были профессиональными игроками в американский футбол.

81-летняя Билли Джин Кинг отметила, что считает главными, чтобы она стала не последней женщиной, которую отметили в данной категории.

Напомним, именем бывшей теннисистки назван турнир-аналог командного чемпионата мира среди женских команд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2234148-vpervye-sportsmenka-poluchila-zvezdu-na-allee-slavy-v-gollivude/