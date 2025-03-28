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Погибшим при пожаре на курорте в Турции оказался 25-летний участник Олимпиады

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Беркин Уста
Беркин Уста. Фото: instagram.com/berkinusta

Погибшими в результате пожара в отеле на турецком курорте Улудаг оказались горнолыжник Беркин Уста и его отец Яхья Уста, передает NUR.KZ со ссылкой на Milliyet.

Пожар в отеле случился вчера, 27 марта.

По данным издания, возгорание началось в камине, его, по всей видимости, забыли потушить. Пожарные машины прибыли к отелю через три минуты после вызова, однако избежать жертв при ЧП не удалось.

Как пишет издание, в пожаре погибли председатель Ассоциации инструкторов по горнолыжному спорту Турции Яхья Уста и его сын, член национальной сборной по горнолыжному спорту Беркин Уста. Им было 57 и 25 лет соответственно.

Фикрие Уста, мать Беркина и жена Яхьи, находившаяся вместе с ними в отеле, госпитализирована.

Отмечается, что Беркин и Яхья находились на пятом этаже отеля, когда начался пожар. Яхья сам позвонил в службу безопасности отеля, когда заметил дым снаружи. Предполагается, что он искал пожарную лестницу на этаже, но так и не смог ее найти.

Издание пишет, что Беркин Уста представлял национальную сборную Турции на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В соревнованиях по гигантскому слалому среди мужчин Беркин Уста занял 45-е место среди 89 спортсменов, в общем зачете он стал 43-м.

Напомним, накануне сообщалось, что в турецкой провинции Бурса на горнолыжном курорте Улудаг сгорел отель.

Турецкие СМИ писали, что отель, в котором случился пожар, был закрыт в январе этого года из-за отсутствия сертификата на осуществление туристической деятельности.

В момент пожара в здании находились 12 человек. Прокуратура назначила проверку по факту ЧП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2231201-pogibshim-pri-pozhare-na-kurorte-v-turcii-okazalsya-25-letniy-uchastnik-olimpiady/