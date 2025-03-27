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Не может говорить: журналист рассказал об ухудшении состояния Михаэля Шумахера

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Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер. Фото: Fred Dufour / AFP via Getty Images

Журналист RTL Феликс Горнер рассказал о том, что легенда "Формулы-1" Михаэль Шумахер находится в плохом состоянии - корреспондент назвал ситуацию печальной.

Феликс Горнер, как пишет Daily Mail, является одни из самых близких к семье Шумахера журналистов.

"Ситуация очень печальная. Ему нужна постоянная забота, и он полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально", - приводит издание слова журналиста.

По информации Гонера, в настоящий момент доступ к Шумахеру имеют около 20 человек.

Журналист поддерживает семью гонщика в этом, считая, что так они охраняют его личную жизнь - действуют в интересах легендарного спортсмена.

Напомним, в конце 2013 года Михаэль Шумахер катался с сыном и его друзьями на лыжах в Альпах. Внезапно знаменитый гонщик вылетел за пределы горки, споткнулся о камень, упал и сильно ударился головой о скалу. Его шлем раскололся, а сам Шумахер получил серьезную травму. Легенде автоспорта сделали ряд операций.

По информации РБК, в 2021 году сообщалось, что семикратный чемпион мира не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

А в 2024 году некоторые СМИ сообщали, что легендарный гонщик мог присутствовать на свадьбе дочери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2230953-ne-mozhet-govorit-zhurnalist-rasskazal-ob-uhudshenii-sostoyaniya-mihaelya-shumahera/