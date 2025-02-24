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"Не очень приятный": известный шахматист восхитился горами и раскритиковал воздух в Алматы

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Магнус Карлсен
Магнус Карлсен. Фото: Daniel Bockwoldt/picture alliance via Getty Images

Знаменитый норвежский шахматист Магнус Карлсен рассказал о том, как выступал на чемпионате в Алматы и был недоволен качеством воздуха в городе.

Чемпион стал гостем Джо Рогана на его подкасте на платформе YouTube. В какой-то момент Магнус вспомнил о том, как он посетил Алматы.

"Чемпионаты мира по шахматам проводят в самых неожиданных местах. Этот был в Алматы, в Казахстане. И это, по крайней мере зимой, довольно загрязненный, не очень приятный город", - заявил шахматист.

Тем не менее спортсмен признался, что был восхищен алматинскими горами.

"Тут в получасе езды у вас, по сути, есть свои Альпы - красивые горы, поднимающиеся до трех с половиной тысяч метров, где действительно потрясающе", - вспомнил он.

Однако впечатление от гор омрачил воздух в городе.

"Мне было так неприятно внизу, в городе, что я подумал: сегодня я выложусь по полной, потому что мне нужен свежий воздух, мне нужно выбраться отсюда", - рассказал он.

Напомним, что чемпионат мира по шахматам, на котором принимал участие Карлсен, проходил в декабре 2022 года. Тогда спортсмен в четвертый раз за карьеру стал чемпионом мира по рапиду (быстрым шахматам).

Отметим, что норвежец тогда сыграл несколько партий на вершине Шымбулака - звезды шахмат посетили курорт перед официальным открытием чемпионата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2223272-ne-ochen-priyatnyy-izvestnyy-shahmatist-voshitilsya-gorami-i-raskritikoval-vozduh-v-almaty/