Известная гимнастка удивила образом селянки-француженки

Лала Крамаренко показала, как носить модный чепчик, примерив на себя образ селянки-француженки. Известная гимнастка устроила фотосессию, передает NUR.KZ.
Крамаренко не устояла перед модным трендом и примерила кружевной чепчик - фото 20-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
Лала облачилась в просторное платье с широкими рукавами, сшитое из белого хлопка, словно французская селянка. К своему наряду гимнастка добавила чепец из белого кружева.
В комментариях поклонники оставляли, огоньки, сердечки и восхищались красотой спортсменки.
По информации 24СМИ, Лала Крамаренко родились 6 декабря 2004 года в Москве. Ее отец - известный футболист Дмитрий Крамаренко.
В раннем детстве девочка начала заниматься художественной гимнастикой вместе со своей сестрой-двойняшкой Дианой, однако интерес к спорту проявился только у ее.
Лала выступала на детских турнирах в Азербайджане, куда семья переехала из-за работы отца, а в 2014-м родители поняли, что должны развивать ее талант в России, и вернулись в Москву.
В конце февраля 2023-го на национальном чемпионате Лала Крамаренко не оставила соперницам ни единого шанса, завоевав четыре медали высшей категории в индивидуальной программе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2222576-izvestnaya-gimnastka-udivila-obrazom-selyanki-francuzhenki/