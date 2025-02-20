Казахстанский спорт: куда уходят миллиарды и почему нет результатов

Спортивный журналист Аслан Каженов в интервью NUR.KZ поделился своим мнением о главных проблемах казахстанского спорта - от отсутствия единой стратегии в регионах и споров вокруг легионеров до вопросов прозрачности в распределении миллиардных бюджетов. Также он рассказал, какие реформы сейчас - единственный путь к успеху.

- Казахстанский спорт - тема, которая регулярно становится объектом обсуждения, порой даже острой критики. После Парижской Олимпиады, где наши спортсмены не смогли оправдать ожидания ни болельщиков, ни государства, состояние спортивной отрасли оказалось под пристальным вниманием общества. Как вы оцениваете текущее состояние спорта в Казахстане?

Сейчас отечественный спорт переживает период больших перемен. Парижская Олимпиада ярко продемонстрировала множество упущений и проблем в спортивной системе. Олимпийские игры — это важнейший показатель уровня развития спорта в стране, и, увы, результаты казахстанских спортсменов на последних олимпийских играх оставили у общества чувство разочарования.

Волна критики, поднявшаяся после Олимпиады, стала отправной точкой для начала новых преобразований. Власти объявили о запуске масштабных инициатив, направленных на модернизацию спортивной отрасли. Уже сегодня внедряются законопроекты и реформы, разработанные профильным министерством. Эти меры вызывают оптимизм, но наряду с этим определенные сомнения. Дело в том, что в нашей стране нередко амбициозные инициативы, демонстрирующие потенциал на стадии планирования, оказываются малоэффективными при реализации. Поэтому опасения, что нынешние реформы могут остаться на бумаге, вполне обоснованны.

- Какие факторы, на ваш взгляд, сильнее всего повлияли на снижение уровня подготовки казахстанских спортсменов?

Казахстанский спорт сталкивается с системными проблемами, тормозящими его развитие. Одна из ключевых — отсутствие единства. В этой отрасли не хватает сплоченности: внутренние амбиции, зависть и неприязнь препятствуют раскрытию потенциала талантливых спортсменов и формированию здоровой конкурентной среды.

Вторая проблема — отсутствие единой системы в развитии спорта в регионах. У нас в стране 20 областей, и каждая из них развивает спорт по собственному усмотрению. Практически все решения зависят от местных акимов, которые самостоятельно определяют, каким видам спорта отдавать приоритет и как распределять финансирование. Это приводит к неравномерности в развитии спортивной инфраструктуры и возможностей.

Серьезное препятствие — коррупция, которая подрывает доверие к системе. Несмотря на внушительные суммы, выделяемые на продвижение спорта, эффективность их использования вызывает вопросы. Только в 2023 году было раскрыто множество случаев хищений средств в спортивной отрасли.

На спорт высших достижений выделено 775 миллионов долларов, но результаты казахстанских спортсменов не соответствуют этим инвестициям. Для сравнения: соседние страны и европейские государства при меньших затратах добиваются более значительных успехов, что свидетельствует о необходимости системного и прозрачного подхода к управлению ресурсами.

Отдельного внимания требует финансирование профессиональных клубов. Велокоманда "Астана" ежегодно получает 5 миллиардов тенге, хоккейный клуб "Барыс" — 8 миллиардов, футбольный клуб "Астана" — еще 5 миллиардов. Эти суммы поступают из госбюджета, но их расходование остается непрозрачным, что вызывает справедливую критику со стороны общества (примечание редакции – данные, из отчета Фонда поддержки спорта за 2023 год совпадают с утверждениями эксперта).

Еще одна проблема — дефицит квалифицированных кадров. В спортивной отрасли ощущается нехватка специалистов, способных проводить глубокий анализ и предлагать эффективные решения. В прошлом руководство спортом нередко доверялось людям, далеким от этой сферы. Сегодня ситуация начинает меняться, активно привлекаются иностранные эксперты. Однако без повышения квалификации отечественных специалистов устойчивое развитие невозможно.

- Каково состояние спортивной инфраструктуры в регионах? Какие проблемы мешают региональным спортсменам достигать успехов?

Состояние спортивной инфраструктуры в Казахстане оставляет желать лучшего. Даже в крупных городах, таких как Алматы, Астана, Шымкент, существующих объектов недостаточно, чтобы удовлетворить запросы населения.

В регионах ситуация еще хуже. В сельских районах и отдаленных селах проблема нехватки инфраструктуры ощущается особенно остро. В прошлом году на развитие спорта в регионах было выделено 123 миллиарда тенге. Однако остаются серьезные вопросы о том, как эти средства были распределены и использованы. Профильное министерство, спортивные федерации и областные акиматы, как правило, редко предоставляют детальную отчетность.

Инфраструктура играет ключевую роль в развитии спорта, но на практике результаты пока не впечатляют. После Парижской Олимпиады профильным ведомством был проведен мониторинг состояния спортивных объектов, тренерских кадров и материально-технического обеспечения. Итоги показали, что ситуация в регионах крайне тяжелая.

- Легионеры — одна из самых обсуждаемых тем в казахстанском спорте. Как вы оцениваете их роль и влияние на развитие отечественной спортивной системы?

Да, на самом деле, легионеры — это одна из болезненных тем нашего спорта. С момента обретения независимости иностранным спортсменам предоставлялось слишком много привилегий. Многие из них завершали свою карьеру у нас, получая крупные вознаграждения, а затем возвращались на родину.

Нам не нужны временные и яркие победы, мимолетные достижения. Приоритетом должно стать развитие отечественных спортсменов, их поддержка и подготовка. К счастью, ситуация начала меняться. Например, хоккейный клуб "Барыс" сократил количество легионеров, сменил руководство и тренерский состав.

Было бы здорово, если бы подобные изменения произошли и в других клубах. Это позволит сократить огромные траты на иностранных спортсменов и направить средства на развитие отечественного спорта.

- Ербол Мырзабосынов возглавил Министерство туризма и спорта в сентябре прошлого года. Как вы оцениваете его первые инициативы, и может ли он внести положительные изменения?

Новый министр инициировал ряд значимых реформ, направленных на модернизацию отрасли. Среди них — сокращение 180 видов спорта, отказ от финансирования легионеров, цифровизация спорта, повышение прозрачности финансовых потоков и др.

Также была создана специальная комиссия, занимающаяся согласованием кандидатур на руководящие посты в областных спортивных структурах. Хотя этот шаг вызвал недовольство среди акимов, я считаю это правильным решением.

Для решения проблем одних усилий ведомства недостаточно. Необходима слаженная работа всех сторон: профильного министерства, Национального олимпийского комитета, спортивных федераций и местных исполнительных органов. Только совместными усилиями мы сможем добиться успеха.

- Вы упомянули, что министром инициировано множество реформ. Каково ваше общее мнение о текущих изменениях?

Изменения, которые сейчас реализуются, внушают оптимизм. Однако самое важное — чтобы эти реформы не остались на бумаге. Каждая инициатива должна приносить конкретные результаты. Если текущие реформы будут реализованы на практике, отечественный спорт ждет серьезный прогресс.

Главное — не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперед. Для этого необходимо развивать спортивную инфраструктуру, повышать квалификацию тренеров и руководителей, а также акцентировать внимание на подготовке собственных спортсменов. Только тогда Казахстан сможет выйти на новый уровень в мировом спорте.

- Спасибо за интервью!