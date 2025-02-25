Тренеры на грани выживания: как система образования и отсутствие инфраструктуры убивают спорт в Казахстане

Что не так с подготовкой тренеров в Казахстане, есть ли у них доступ к современным методикам и актуальной информации в области спортивной науки, достаточно ли у них стимулов для эффективной работы, и чего ждать от реформ нового министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, в интервью NUR.KZ рассказал спортивный эксперт, заслуженный тренер РК по легкой атлетике и почетный вице-президент Азиатской Ассоциации легкой атлетики (ААА) Алексей Кондрат.

- Насколько остро в Казахстане стоит проблема с качественным обучением тренеров и подготовкой специалистов?

- Я считаю, что проблема серьезная. В качестве примера возьмем наш ведущий вуз - Казахскую академию спорта и туризма, бывший Казахский государственный казахский институт физкультуры.

Сейчас в этой академии нет отдельной кафедры легкой атлетики, которая существовала там с ее основания, с 1944 года. Легкая атлетика - дисциплина, которая лежит в основе почти всех видов спорта. На объединенной кафедре, которую там собрали, как солянку, работают три преподавателя со специализацией по легкой атлетике. Легкой атлетикой в прошлом занимался только один из них - он был неплохим спринтером, мастером спорта. Но нужно учесть, что в легкой атлетике более 40 видов спорта. Допустим, придет к нему абитуриент, который хочет стать тренером по прыжкам с шестом или метанию молота, этот спринтер может обучить его методике и правильным стартам, но он ничего не расскажет о нюансах техники и методики в прыжках и метаниях. Следовательно, мы такого специалиста не подготовим. А если нет преподавателей, значит, нет практических занятий и основ методологии.

Убрали из Академии кафедру спортсооружений. У нас, возможно, поэтому и строят с такими недочетами все наши объекты, такие как стадион "Алматы Арена", который не соответствует требованиям. Сократили множество других дисциплин, специализаций. Все это удручает.

- Почему это произошло?

- Потому что существует дефицит преподавателей. Во время моего обучения у нас было два потока - спортивный и педагогический, всего 1200 студентов, по 600 в каждом. Сейчас в академии учится свыше 4 тысяч студентов. Я себе не могу этого представить, потому что Академия не стала больше, даже наоборот. А количество студентов выросло в 3,5 раза.

Раньше стадион и запасное поле стадиона были забиты студентами, на которых шли обязательные практические занятия - легкая атлетика входила в программу всех видов спорта, всех кафедр. Сейчас практических занятий нет. Как они обучаются, я, честно говоря, представить не могу.

Безусловно, проблема с качественным обучением тренеров и подготовкой специалистов стоит остро. Опытные тренеры с хорошим основательным образованием уходят, и тому есть много причин - кто-то по естественным причинам, кто-то уехал еще в 90-е. Пусть молодые тренеры не обижаются, но качество их работы мы видим. Будем надеяться, что оно станет лучше. Но сейчас, последние два-три олимпийских цикла, мы ощущаем по всем видам за редким исключением, что проблема с тренерско-преподавательским составом есть.

- Это влияет на достижения Казахстана в спорте?

- Напрямую. Я считаю, что именно тренер является основной фигурой в спорте - не спортсмен, не администратор, не спортивный чиновник, включая чиновников Министерства спорта и НОК, а тренер. Если не будет тренера, не будет и спортсмена, а, следовательно, к чему тогда все эти чиновничьи должности? У спортсменов происходит ротация, на смену одним приходят новые, а тренер, который их готовит, остается. Однако к его фигуре в действующей системе приковано меньше всего внимания.

- Получается, у нас тренеров по легкой атлетике сегодня нигде не готовят?

- Я выпускался с дипломом преподавателя по легкой атлетике, а нынешние выпускники получают дипломы по специализации "Физическая культура и спорт". То есть, если раньше я со своим дипломом мог устроиться на работу, связанную именно с легкой атлетикой, то теперь тренер-преподаватель по физкультуре и спорту может устроиться в ту же ДЮСШ и на тяжелую атлетику, и на плавание, и т. д. Мы имеем специалистов сразу по всем спортивным дисциплинам, что очень расплывчато, нет четкой специализации. Сейчас по программе ArtSport с тренеров требуют, чтобы они предоставляли справку об окончании вуза по специальности "физкультура и спорт". Это значит, что тренер по гимнастике необязательно должен быть гимнастом, он может быть пловцом. Меня это удивляет.

Это к вопросу о том, что приходит студент, хочет стать тренером по прыжкам в высоту, а преподавателей по этой специализации нет.

У нас поэтому и не хватает высококвалифицированных преподавателей, которые могут обучать будущих тренеров - одно вытекает из другого. На их место приходят тренеры с низкой квалификацией, в свою очередь, они готовят специалистов еще более низкой квалификации, и эта цепочка продолжается.

- Одна из причин проблемы - несоответствие тренерских образовательных программ мировым стандартам. Почему у нас стандарты и программы не обновляются в соответствии с современными тренерскими методами?

- Конечно, такая проблема есть. Можно сказать, что наши тренеры варятся в собственном соку. При Союзе существовала достаточно строгая, четко выработанная система подготовки спортсменов, однако с его распадом разрушились очень многие связи.

Выпускалось огромное количество литературы, в том числе методические журналы и сборники для служебного пользования, где рассматривались вопросы тренировочных процессов спортсменов из Европы и США, выпускались учебники. В спорткомитете СССР был отдел, который отслеживал появление новых публикаций, различных зарубежных статей о методиках и новых направлениях. Все это потом рассылалось по республикам. Сейчас я даже не знаю, по каким учебникам учатся в наших вузах.

В 90-х годах в Москве был создан Межрегиональный центр развития, который просуществовал до 2015 года. Они проводили множество курсов и семинаров по разным направлениям легкой атлетики, спортивной медицины, маркетинга, администрирования, собирали заведующих кафедрами легкой атлетики из стран бывшего социалистического лагеря, приглашали лекторов из Германии, США, Великобритании. До 2015 года мы успели направить туда от федерации больше 100 человек.

Получается, что мы потеряли международную связь. Сегодня все замкнуто в пределах Казахстана. Между тем, тренеры сами себя не научат. Это большая потеря - потеря обмена опытом.

- Какие возможности существуют для регулярного повышения квалификации тренеров? Что мешает тренерам получать доступ к последним достижениям в области спортивной науки?

- Должен быть единый республиканский центр, который бы занимался поиском или проверкой ресурсов на предмет появления новой информации, особенно в спортивной медицине, особенно в допинге. Нужно делать какие-то выжимки, выпускать информационные бюллетени, где будет описан опыт тренировочного процесса.

Если вы сейчас спросите у любого нашего тренера, какую методологическую информацию он получил за последнее время от нашего министерства или Национального олимпийского комитета, скорее всего, он не вспомнит. Необходимо переводить и доводить эту информацию до сведения тренеров. В конце концов, должна быть создана какая-то научная группа, которая бы занималась этими научно-методологическими разработками. Ведь люди защищали кандидатские, докторские диссертации, куда они все делись? И сейчас у нас навалом PhD, они же должны что-то делать, публиковаться, где это все?

- Кто за это в ответе? Разве в том, чтобы наши спортсмены своевременно получали актуальную информацию, не должно быть заинтересовано Министерство туризма и спорта?

- Нужно создавать такие отделы в Минтуризма и спорта, где бы этим занимались специалисты, которые бы сами владели языками. Знаю, что наша Академия тесно сотрудничает с ведущими спортивными вузами России и Украины, и получает какую-то информацию, но ее же нужно печатать, пропагандировать. Семинарами и курсами этих вопросов не решить.

- Как вы оцениваете организацию аттестации и сертификации тренеров? Насколько качественны эти процессы?

- Вопрос в том, кто проводит эту аттестацию и сертификацию. Вот приходит тренер, у которого подопечный выиграл Азиатские игры. Сидит напротив человек, у которого нет такой высокой тренерской квалификации, и начинает задавать ему вопросы.

Должна быть разработана какая-то система этих процедур, их должны проводить люди, которые сами высоко квалифицированы и обучены. Сейчас для того, чтобы их пройти, можно сильно не напрягаться. Честно говоря, не слышал, чтобы каких-то тренеров не аттестовали или не сертифицировали.

Этот процесс должен быть качественным, при этом не нужно "носиться с топором", этих тренеров и так не хватает. Нужно организовать процессы так, чтобы тренеры действительно готовились к этим процедурам, не просто так прийти: "Куда вы денетесь, у меня чемпионы есть".

При этом важно, чтобы люди, которые проводят аттестацию и сертификацию, сами разбирались в этом деле. Нельзя, чтобы штангист аттестовал тренера по прыжкам в высоту.

- Получается, сегодня это больше номинальные процессы?

- Это мое персональное мнение. Я уже восемь лет не сталкиваюсь с этим, возможно, там происходят какие-то изменения. Тот, кто аттестует, должен сам владеть знаниями. Ведь немыслимо, чтобы вы пришли сдавать математику, а экзамен принимал учитель литературы. Это должны быть специалисты, обладающие определенным авторитетом.

- Как считаете, насколько успешно государство справляется с установлением финансовых и материальных стимулов для тренеров?

- Когда мы говорим, что хотим иметь качественное образование и медицину, то нам нужно, чтобы люди, которые работают в этих отраслях, получали достойную зарплату. Тренер - преподаватель, который работает с ребенком, и является для него примером для развития этических и моральных качеств, на уровне эталона. Конечно, он должен получать нормальную зарплату. В игровых видах спорта очень трудно заработать дополнительные деньги, когда в тех же индивидуальных есть система поощрений.

Спортсмен, который только что окончил вуз, получает смехотворную зарплату. И даже, чтобы вот эти деньги заработать, ему необходимо тренировать уйму людей.

- Принимает ли государство меры для улучшения условий труда тренеров, в том числе по части повышения их заработных плат?

- Стимулы определенно есть, зарплату тренеров время от времени повышают. Но на уровне детского спорта мы теряем тренеров, они не выдерживают. Семью на маленькую зарплату содержать трудно - поэтому бросают и уходят.

- Насколько развита материально-техническая база для тренеров в Казахстане? Какие проблемы существуют с оборудованием и инфраструктурой для проведения качественных тренировок?

- Это болезненный вопрос. Я не знаю статистических данных по другим видам спорта, но у нас даже в Алматы и Астане нет стадионов для легкой атлетики. В Астане его никогда и не было, в Алматы есть центральный стадион, который для легкоатлетов собираются вообще закрыть. И это в городе с населением в 2,5 млн! Это был единственный в Казахстане стадион, которые соответствовал каким-то элементарным нормам международной федерации легкой атлетики. Вот его сейчас у легкоатлетов забирают. Даже Чемпионат Алматы провести негде.

В регионах ни один стадион не соответствует международным правилам. Там всего по две и пять дорожек, есть и такие, на которых нет секторов. А ведь стадион - это стандартное сооружение, это как автомобиль, у которого четыре колеса - если убрать одно, он не сможет сдвинуться с места. Так и со стадионом для легкой атлетики, где должен быть сектор для прыжков в высоту, сектор для метаний, толкания ядра, для прыжков с шестом, восемь стандартных дорожек.

К примеру, я привожу своих детей в Тараз или Павлодар, а там нет сектора для прыжков с шестом! Даже если тренер появится, ему работать негде. На наших областных стадионах нельзя проводить даже республиканские соревнования в соответствии со всеми правилами. Их проводят на пяти дорожках, но это неправильно. Поэтому наши дети, попадая на чемпионаты Азии или мира, просто пугаются этих больших стадионов, да и взрослые тоже.

Что касается состояния инфраструктуры, в Астане есть манеж за 100 млн долларов, в Алматинской области в 25 км от областного центра построили базу олимпийской подготовки. В то же время в Алматы нет зимнего манежа. В других регионах, в той же самой Астане манеж есть, но там летом негде тренироваться, элементарной дорожки нет. В парке сделали, но это же не стадион. Еще хуже в сельской местности, там вообще караул.

По поводу инвентаря и оборудования - у нас в Алматы есть единственное поле для метаний на весь Казахстан. Технические виды развивать негде и не на чем. Поэтому и тренеров нет. Какой бы тренер великий и образованный ни был, если у него нет сектора для прыжков в высоту или элементарно шестов, как ему делать свою работу?

- В чем проблема выделить из бюджета деньги и построить?

- Хороший вопрос. Вот сейчас построили базу олимпийской подготовки в Алматинской области, это 19 км по трассе, потом 6 км в сторону. Это самая оживленная и аварийная трасса. Вы ребенка отпустите туда на тренировку? Ну или вам придется самой возить, и при этом не работать, так как вы будете терять по 4-5 часов в день. Туда не наездишься, даже на соревнования. Вот и получается, что мы уже на этом этапе теряем будущих спортсменов, они просто не приходят.

Построили манеж в Астане за баснословные деньги и собираются строить еще. В то же время в Павлодаре и Актобе нет ни одного, даже Алматы без манежа. Это вот так бюджет распределяют местные власти. Наверное, министры должны указывать им на это.

- Уделяется ли достаточно внимания развитию тренерского состава в удаленных или сельских регионах?

- Там ситуация плачевная. Меня всегда это удивляло - куда деваются выпускники казахстанских вузов с дипломами специалистов по физкультуре и спорту? Но тут арифметика очень простая. У нас в каждой области есть педагогический вуз, где имеется кафедра физвоспитания. Если даже представить, что эти вузы будут готовить по два тренера по легкой атлетике на каждый из 20 регионов, то это всего 40 специалистов. То есть за годы Независимости их должно быть более 1200! У нас же их всего 400.

Раньше выпускник должен был после окончания вуза отработать три года по распределению. Этот вопрос нужно поднимать.

У нас острая нехватка тренеров по разным видам спорта в сельской местности. Я три года проработал по программе Artsport и получил тысячи обращений от энтузиастов, которые пытались внедрить эту программу на селе. Но им такие нереальные условия выставляют, как будто они собираются олимпийских чемпионов готовить, хотя программа была направлена на привлечение детей к культуре и спорту.

Неудивительно, что секций по культуре было в 2 раза больше, ведь при каждом акимате есть Дом культуры, где можно организовать и кружок по вышивке, и по домбре, и по рисованию. Для спортивных секций нет спортзалов. Нам стоило огромного труда получить через Минпросвещения разрешение на аренду школьных спортзалов в свободное время.

Кроме того, требовали, чтобы организаторы спортивных секций обеспечили условия в виде душевых кабин по 20 рожков с горячей водой - и это в поселке, куда воду вообще привозят! Это же дикость. Вот здесь мы снова теряем огромное количество детей, потенциально перспективных и способных, которые могли бы стать олимпийскими чемпионами. Не секрет, что у нас очень много чемпионов не из Астаны или Алматы, а из маленьких городков и сел. У меня складывается впечатление, что программу ArtSport просто хотят уничтожить, а ведь ее идея в том, чтобы было как можно больше детей занимались спортом, были здоровыми, не примкнули ни к каким группировкам.

- Каковы, на ваш взгляд, основные приоритеты для улучшения системы подготовки тренеров в Казахстане в ближайшие годы?

- Здесь все просто - повышение качества образования, а также создание и модернизация инфраструктуры.

- Как вы оцениваете работу нового министра спорта РК Ербола Мырзабосынова? Достаточно ли у него потенциала, чтобы поднять казахстанский спорт с колен?

- Мне не нравится выражение "поднять спорт с колен". Опускать не надо на колени. По сравнению со многими другими странами мы не бедные, нам не нужно опускаться на эти колени. У нас все есть для того, чтобы развивать спорт.

Что касается нового министра, то он пока для нас как господин X, если сравнивать его с предшественниками, о которых мы знали практически все. Он всего пять месяцев на посту, я вижу, что он пытается что-то реформировать, но некоторые из этих реформ мне не сильно нравятся. Я боюсь, как бы нам ребенка с водой не выплеснуть - то есть, увлекшись деталями, не упустить главного. Речь идет о резких сокращениях видов спорта и переквалификации тренеров. К примеру, когда тренер по гиревому спорту может переквалифицироваться в тренера по тяжелой атлетике.

Они хотят из программы ArtSport убрать все олимпийские виды спорта, такие как бокс, борьба, художественная гимнастика, чтобы заменить их на другие виды, не спорта высших достижений. Таким образом, из системы будет выведено около 200 тысяч детей, а введено 42 тысячи из неолимпийских видов спорта. А эти 200 тысяч детей куда девать? Куда девать тренеров и организаторов, которые вкладывались? Только представьте, за два года благодаря программе 27 тысяч человек получили работу.

То есть там наверху решили - позанимались и хватит. Это как дать ребенку конфету, а потом забрать ее и отдать другому. Бред какой-то.

Прошло всего пять месяцев, но пока все эти реформы из области намерений. Наверное, у министра есть свое видение. Посмотрим, что дальше будет.

- Мырзабосынов инициировал ряд реформ (сокращение 180 видов спорта, отказ от финансирования легионеров, цифровизация спорта, повышение прозрачности финансовых потоков и др.), насколько они жизнеспособны, и как считаете, доведет ли министр начатое до конца?

- Про сокращение я высказался, что касается цифровизации, то это актуально. У нас до сих пор не оцифрована программа ArtSport. В ДЮСШ этого нет. Там 1 сентября идет зачисление детей, после этого уже никто не отслеживает, посещает ребенок тренировки или нет, а тренер при этом получает зарплату. В ArtSport к примеру, если ребенок не пришел - не получает.

Повышение прозрачности финансовых потоков - это необходимость. Когда дело касается финансирования зарубежных игроков, то здесь мы знаем, кому и сколько платят, когда речь заходит о наших спортсменах, то включается режим "неразглашения". Это можно понять, когда деньги частные, а когда государственные - это недопустимо.

У нас есть государственный фонд Sport Qory, который финансирует баскетбольный и футбольные клубы "Астана", хоккейный клуб "Барыс" и велокоманду Astana Qazaqstan Team. Попробуйте узнать, как они распределяют деньги, а там речь о миллиардах тенге, - это невозможно.

Отказ от финансирования легионеров - пока только слова, нет закона и нет системы наказаний за нарушения.

На приглашение легионеров расходуются областные бюджеты, профессиональные игровые команды очень легко обходят эти запреты.

Доведет ли министр до конца все это? Я очень надеюсь.

- Ранее вы указывали на недостаток долгосрочной стратегии и последовательности в подходах к развитию спорта. Велик ли риск на этот раз?

- Если сейчас задать вопрос любому спортивному функционеру, как он видит Казахстан на ОИ-2032, то никто из них не ответит. Должна быть стратегия, но ее нет, мы все время решаем сиюминутные вопросы, скачем от события к событию. Нужна аналитика, чтобы понимать, как было и как стало, эта работа должна быть постоянной.

К примеру, в какой-то момент федерации решили, что наше спасение - натурализация спортсменов. Мы натурализовали теннисистов, штангистов, легкоатлетов. Кто-то анализировал, к чему это привело, какой результат это дало, на что мы потратили огромные деньги? Появились ли успехи? Мы видим отношение этих спортсменов. Нужно делать выводы. У нового министра должна быть команда, которая будет заниматься глубокой аналитической работой.

Может быть, у кого-то мои слова и могут вызывать неудовольствие, но если не говорить об этом, то наш спорт останется на том же уровне.