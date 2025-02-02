Самая сексуальная хоккеистка мира сняла куртку и показала фото в бюстгальтере

Канадская модель Микаэла Демайтер, которую называют самой сексуальной хоккеисткой мира, опубликовала новые снимки на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Канадская модель Микайла Демайтер опубликовала снимки с новой фотосессии в лыжном костюме с черно-белым принтом. Для фото Демайтер выбрала куртку с капюшоном и облегающие брюки с высокой посадкой.

Для некоторых фотографий Микаэла сняла верхнюю часть одежды и позировала в черном бюстгальтере. На остальных снимках она позировала с распахнутой курткой.

"Удивлена, увидев снег в моем районе…", - подписала снимки модель.

Сейчас на экс-хоккеистку подписаны более 3,2 млн человек. Многие из них оставили восторженные комментарии под постом.

"Мило", "Красивая", "Удивительная", "Цени себя, ты такая красивая", "Я комментирую все твои посты, потому что ты действительно прекрасна", "Какой стильный наряд для стильной женщины", - написали поклонники.

Отметим, что в прошлом Микаэла была игроком в хоккей и занимала позицию вратаря. В 2021 году она приняла решение завершить профессиональную карьеру и стать моделью.

Демайтер родилась 14 мая 2000 года в Онтарио, Канада, где она живет до сих пор. Она заинтересовалась хоккеем с шайбой в молодом возрасте и присоединилась к команде Bluewater Hawks во Временной женской хоккейной лиге.

После завершения карьеры Демайтер регулярно публикует свои модельные фотографии в социальных сетях, а число подписчиков постоянно растет.

По данным британской газеты The Sun, несмотря на завершение карьеры из-за травы колена, звание "Самой сексуальной хоккеистки" прочно закрепилось за ней.