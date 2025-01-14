Правда ли монгольская дзюдоистка отказалась от гражданства Казахстана, ответил министр

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге кабмина прокомментировал ситуацию с отказом от гражданства Казахстана дзюдоистки Галбадрах Отгонцэцэг, передает корреспондент NUR.KZ.

Мырзабосынов отметил вклад Галбадрах Отгонцэцэг в сборную Казахстана.

"Была бронзовой призеркой Олимпийских игр, выиграла все старты, в которых вообще участвовала.

И благодаря именно этой работе сегодня у нас в сборной Акмарал Науатбек, которая в свое время боролась в сборной страны и выиграла паралимпийскую золотую медаль. Также в весовой категории 48 кг Галия Тынбаева, которая в данный момент в сборной. Также наша спортсменка - двухкратная чемпионка мира на сегодняшний день, участница Олимпийских игр.

Все наши девчонки, действительно, прибавили именно в этой весовой категории, которые уже на мировой арене успешно выступают", - добавил министр.

По его словам, в последний цикл Галбадрах Отгонцэцэг еще курировала нашу сборную.

"Так как именно вопросы семьи и корни из Монголии, спортсменка в данный момент будет работать со своей сборной. Я считаю, что этот кейс принес именно пользу нашему спорту. То есть, и как спортсмен, и как тренер-наставник, она дала нашим спортсменам определенный толчок.

Нет, она не отказывалась (от казахстанского гражданства - прим. ред.), она свой контракт отработала после Олимпийских игр, еще четыре года она прорабатывала по направлению консультанта - и потом она вернулась к своей семье", - резюмировал Мырзабосынов.

Напомним, в начале этого года стало известно, что Отгонцэцэг Галбадрах отказалась от казахстанского гражданства.

Отмечалось, что выступая за казахстанскую олимпийскую сборную, она завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-2016, дважды становилась бронзовым призёром чемпионатов мира (Будапешт-2017, Баку-2018), а также одержала победы на нескольких турнирах серии Grand Slam и Grand Prix.

В 2021 году мы писали, что Отгонцэцэг Галбадрах завершила спортивную карьеру. До этого она уступила в первом круге турнира Олимпиады в Токио.