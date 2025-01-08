Призер Олимпиады по дзюдо из Казахстана отказалась от гражданства РК

Бронзовая медалистка Олимпийских игр по дзюдо Отгонцэцэг Галбадрах отказалась от казахстанского гражданства, передает NUR.KZ со ссылкой на 1bol.

Монгольская дзюдоистка Отгонцэцэг Галбадрах является заслуженным мастером спорта Казахстана.

Выступая за казахстанскую олимпийскую сборную, она завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-2016, дважды становилась бронзовым призёром чемпионатов мира (Будапешт-2017, Баку-2018), а также одержала победы на нескольких турнирах серии Grand Slam и Grand Prix.

После Олимпиады в Токио в 2021 году, на которой спортсменка не смогла пробиться дальше первого круга, она завершила карьеру. В настоящее время 32-летняя дзюдоистка проживает в столице Монголии Улан-Баторе и подала заявление на возвращение монгольского гражданства.

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