Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в США, сообщают СМИ

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов попал в инцидент при попытке вылететь на самолете в США, передает NUR.KZ со ссылкой на Essentially Sports.

Отмечается, что в социальных сетях появились кадры, на которых россиянин запечатлен в воздушном судне. Предположительно, Нурмагомедов планировал вылететь в Лос-Анджелес, где 18 январе должен состояться турнир UFC 311 с участием друзей и членов команды Хабиба.

На видео сняты моменты общения бывшего бойца ММА с бортпроводницей. Сообщается, что Нурмагомедов находился у аварийного выхода, а для этого необходимо знать английский язык и подтвердить готовность помочь пассажирам при чрезвычайной ситуации.

По данным СМИ и очевидцев, россиянин не сразу понял, чего от него требует бортпроводница, а она в итоге не была уверена в соблюдении правил. При этом Нурмагомедов подчеркнул в общении с ней, что при еще при регистрации подтвердил знание английского языка.

Экс-чемпиону UFC сказали, что могут пересадить его на другое место или предложить покинуть самолет. Нурмагомедов ответил, что это несправедливо, а сам он хочет остаться на своем месте.

Бортпроводница позвала старшего коллегу, после чего россиянин покинул самолет. За ним проследовал и его друг.

На момент публикации Нурмагомедов и его представители не высказывались о данном инциденте и не подтверждали достоверность информации в СМИ.

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