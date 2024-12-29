Победы на чемпионатах мира и олимпийские медали: главные выступления казахстанских спортсменок в 2024 году

В 2024 году казахстанские женщины представляли страну на мировой арене в нескольких видах спорта. NUR.KZ представляет вашему вниманию подборку лучших отечественных атлеток уходящего года.
Назым Кызайбай – бокс
Открывает подборку медалистка летних Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай. 31-летняя уроженка Жетыгена дошла до полуфинала главного старта четырехлетия, где уступила китаянке Ю Ву, и завершила турнир с бронзой.
Отметим, что Игры в Париже стали ее первой Олимпиадой, ранее спортсменке не удавалось пройти отборочные турниры.
Медаль Кызайбай стала третьей в истории женской сборной Казахстана по боксу. Ранее бронзовыми наградами также отличились Марина Вольнова на ОИ-2012 в Лондоне и Дарига Шакимова на играх в Рио в 2016 году.
Александра Ле – пулевая стрельба
20-летняя спортсменка в паре с казахстанцем Исламом Сатпаевым принесла Казахстану первую медаль парижской Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд в первый официальный день турнира.
Далее в одиночном выступлении казахстанка дошла до финала Олимпиады, где заняла шестое место.
В октябре 2024 года Александра установила национальный рекорд, набрав 633,5 очка в стрельбе с 10 метров.
Бибисара Асаубаева – шахматы
20-летняя казахстанская шахматистка стала серебряным призером Шахматной олимпиады, это самое крупное достижение в истории женской сборной страны.
Отметим, что кроме Асаубаевой успех для Казахстана сотворили другие участницы сборной: Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Амина Кайрбекова и 17-летняя дебютантка олимпиады Aлуа Нурман.
Но также Бибисара в уходящем году возглавила мировой рейтинг ФИДЕ среди юниоров в блице и рапиде, а также заняла 16-ю позицию во взрослом рейтинге.
Елена Рыбакина – теннис
Несмотря на проблемы со здоровьем, из-за которых первая ракетка Казахстана пропустила Олимпиаду, Рыбакина, несомненно, заслуживает место в топе.
В целом, 2024 год выдался непростым для теннисистки. Она испытывала ряд проблем со здоровьем, из-за чего ей пришлось сняться с ряда крупных турниров. Елена не успела показать свой лучший уровень и опустилась в мировом рейтинге WTA, однако она все же завоевала три титула.
На старте сезона казахстанка обыграла действующую первую ракетку мира Арину Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Брисбене. На Australian Open она поставила мировой рекорд по длительности тай-брейка, на котором уступила Анне Блинковой со счетом 20:22.
Далее Рыбакина выиграла турниры WTA 500 в Абу-Даби и Штутгарте. Кроме того, Елене удалось выйти в финалы соревнований категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Катаре, а также добраться до полуфинала Уимблдона.
Ангелина Лукас – бокс
В 2024 году Ангелина Лукас провела шесть поединков на профессиональном ринге. 27-летняя спортсменка начала поход с победы над пакистанкой Ромой Юсуф, которая до встречи с казахстанкой являлась непобежденной. Лукас завоевала титул чемпионки мира по версии WIBA.
Далее она выиграла еще два боя и в апреле завоевала еще два титула по версиям WIBF и WBF, нокаутировав представительницу Индии Мамту Сингх.
В мае Ангелина одержала пятую победу подряд, а в октябре стала обладательницей пояса IBO World Super Fly и поднялась на 11-ю строчку мирового рейтинга лучших боксерш мира от BoxRec.
Наргиза Болатова – артистическое плавание
21-летняя синхронистка в дуэте с Эдуардом Кимом стала обладательницей первой в истории Казахстана золотой медали чемпионата мира по водным видам спорта. В 2024 году мировое первенство состоялось в Дохе (Катар).
Даяна Федосова – пара дзюдо
23-летняя уроженка Кызылорды Даяна Федосова завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Париже. Казахстанка заняла третье место в весовой категории до 57 килограммов (категория J2 спортсмены с нарушением зрения).
В медальной схватке ей удалось одержать победу над представительницей Турции Дондой Есилюрт.
Зарина Раифова – пара дзюдо
Зарина Раифова также стала обладательницей бронзы Паралимпийских игр в столице Франции. 33-летняя спортсменка из Усть-Каменогорска одолела итальянку Каролину Косту в схватке за медаль в дивизионе свыше 70 кг категории J2.
Акмарал Науатбек – пара дзюдо
А единственное женское золото Паралимпиады-2024 сборной Казахстана принесла Акмарал Наутбек. На своих дебютных Играх она стала сильнейшей в весе до 48 килограммов в категории J2/
Аянат Жумагали – тяжелая атлетика
Казахстанская тяжелоатлетка стала настоящим открытием на юниорском чемпионате мира в Катаре. Аянат Жумагали удалось поднять снаряд весом в 215 килограммов и завоевать сразу шесть золотых медалей в весе до 76 кг.
Анна Данилина – теннис
Завершает нашу подборку первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина. 29-летняя теннисистка завершила год на 22-м месте мирового рейтинга WTA в парном разряде.
Стоит отметить, что казахстанка в 2024-м стала чемпионкой пяти турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации.
В дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой Данилина завоевала три титула категории WTA 250 в Ухани, Хуахине и Ласи, а также один трофей WTA 500 в Гвадалахаре.
Еще одну победу на турнире WTA 250 она одержала в Окленде в паре с представительницей Словакии Викторией Грунчаковой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2206379-pobedy-na-chempionatah-mira-i-olimpiyskie-medali-glavnye-vystupleniya-kazahstanskih-sportsmenok-v-2024-godu/