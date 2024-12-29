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Победы на чемпионатах мира и олимпийские медали: главные выступления казахстанских спортсменок в 2024 году

Опубликовано:

Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай
Назым Кызайбай. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

В 2024 году казахстанские женщины представляли страну на мировой арене в нескольких видах спорта. NUR.KZ представляет вашему вниманию подборку лучших отечественных атлеток уходящего года.

Назым Кызайбай – бокс

Казахстанская девушка-боксер Назым Кызайбай
Назым Кызайбай. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Открывает подборку медалистка летних Олимпийских игр в Париже Назым Кызайбай. 31-летняя уроженка Жетыгена дошла до полуфинала главного старта четырехлетия, где уступила китаянке Ю Ву, и завершила турнир с бронзой.

Отметим, что Игры в Париже стали ее первой Олимпиадой, ранее спортсменке не удавалось пройти отборочные турниры.

Медаль Кызайбай стала третьей в истории женской сборной Казахстана по боксу. Ранее бронзовыми наградами также отличились Марина Вольнова на ОИ-2012 в Лондоне и Дарига Шакимова на играх в Рио в 2016 году.

Александра Ле – пулевая стрельба

Қазақстандық мерген Александра Ле
Қазақстандық мерген Александра Ле. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

20-летняя спортсменка в паре с казахстанцем Исламом Сатпаевым принесла Казахстану первую медаль парижской Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд в первый официальный день турнира.

Далее в одиночном выступлении казахстанка дошла до финала Олимпиады, где заняла шестое место.

В октябре 2024 года Александра установила национальный рекорд, набрав 633,5 очка в стрельбе с 10 метров.

Бибисара Асаубаева – шахматы

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта

20-летняя казахстанская шахматистка стала серебряным призером Шахматной олимпиады, это самое крупное достижение в истории женской сборной страны.

Отметим, что кроме Асаубаевой успех для Казахстана сотворили другие участницы сборной: Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Амина Кайрбекова и 17-летняя дебютантка олимпиады Aлуа Нурман.

Но также Бибисара в уходящем году возглавила мировой рейтинг ФИДЕ среди юниоров в блице и рапиде, а также заняла 16-ю позицию во взрослом рейтинге.

Елена Рыбакина – теннис

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Несмотря на проблемы со здоровьем, из-за которых первая ракетка Казахстана пропустила Олимпиаду, Рыбакина, несомненно, заслуживает место в топе.

В целом, 2024 год выдался непростым для теннисистки. Она испытывала ряд проблем со здоровьем, из-за чего ей пришлось сняться с ряда крупных турниров. Елена не успела показать свой лучший уровень и опустилась в мировом рейтинге WTA, однако она все же завоевала три титула.

На старте сезона казахстанка обыграла действующую первую ракетку мира Арину Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Брисбене. На Australian Open она поставила мировой рекорд по длительности тай-брейка, на котором уступила Анне Блинковой со счетом 20:22.

Далее Рыбакина выиграла турниры WTA 500 в Абу-Даби и Штутгарте. Кроме того, Елене удалось выйти в финалы соревнований категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Катаре, а также добраться до полуфинала Уимблдона.

Ангелина Лукас – бокс

Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: t.me/modgovkz

В 2024 году Ангелина Лукас провела шесть поединков на профессиональном ринге. 27-летняя спортсменка начала поход с победы над пакистанкой Ромой Юсуф, которая до встречи с казахстанкой являлась непобежденной. Лукас завоевала титул чемпионки мира по версии WIBA.

Далее она выиграла еще два боя и в апреле завоевала еще два титула по версиям WIBF и WBF, нокаутировав представительницу Индии Мамту Сингх.

В мае Ангелина одержала пятую победу подряд, а в октябре стала обладательницей пояса IBO World Super Fly и поднялась на 11-ю строчку мирового рейтинга лучших боксерш мира от BoxRec.

Наргиза Болатова – артистическое плавание

Эдуард Ким мен Наргиза Болатова
Эдуард Ким мен Наргиза Болатова. Фото: kazsports.kz

21-летняя синхронистка в дуэте с Эдуардом Кимом стала обладательницей первой в истории Казахстана золотой медали чемпионата мира по водным видам спорта. В 2024 году мировое первенство состоялось в Дохе (Катар).

Даяна Федосова – пара дзюдо

Даяна Федосова
Даяна Федосова. Фото: Нұрғали Жұмағазы

23-летняя уроженка Кызылорды Даяна Федосова завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Париже. Казахстанка заняла третье место в весовой категории до 57 килограммов (категория J2 спортсмены с нарушением зрения).

В медальной схватке ей удалось одержать победу над представительницей Турции Дондой Есилюрт.

Зарина Раифова – пара дзюдо

Жандоя Қиянов, Зарина Раифова
Жандоя Қиянов, Зарина Раифова. Фото: Кейіпкердің жеке мұрағатынан

Зарина Раифова также стала обладательницей бронзы Паралимпийских игр в столице Франции. 33-летняя спортсменка из Усть-Каменогорска одолела итальянку Каролину Косту в схватке за медаль в дивизионе свыше 70 кг категории J2.

Акмарал Науатбек – пара дзюдо

Ақмарал Науатбек
Ақмарал Науатбек. Фото: Нұрғали Жұмағазы

А единственное женское золото Паралимпиады-2024 сборной Казахстана принесла Акмарал Наутбек. На своих дебютных Играх она стала сильнейшей в весе до 48 килограммов в категории J2/

Аянат Жумагали – тяжелая атлетика

Казахстанская тяжелоатлетка Аянат Жумагали
Аянат Жумагали: Пресс-служба НОК РК

Казахстанская тяжелоатлетка стала настоящим открытием на юниорском чемпионате мира в Катаре. Аянат Жумагали удалось поднять снаряд весом в 215 килограммов и завоевать сразу шесть золотых медалей в весе до 76 кг.

Анна Данилина – теннис

Анна Данилина и Ирина Хромачева
Анна Данилина и Ирина Хромачева. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации тенниса

Завершает нашу подборку первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина. 29-летняя теннисистка завершила год на 22-м месте мирового рейтинга WTA в парном разряде.

Стоит отметить, что казахстанка в 2024-м стала чемпионкой пяти турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации.

В дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой Данилина завоевала три титула категории WTA 250 в Ухани, Хуахине и Ласи, а также один трофей WTA 500 в Гвадалахаре.

Еще одну победу на турнире WTA 250 она одержала в Окленде в паре с представительницей Словакии Викторией Грунчаковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2206379-pobedy-na-chempionatah-mira-i-olimpiyskie-medali-glavnye-vystupleniya-kazahstanskih-sportsmenok-v-2024-godu/

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