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Девушка Криштиану Роналду поразила подписчиков новыми фото в облегающем платье

Опубликовано:

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio/

Аргентинская модель Джорджина Родригес, известная отношениями с португальским футболистом Криштиану Роналду, поделилась серией новых фотографией на своей официальной странице в Instagram, сообщает NUR.KZ.

Джорджина опубликовала фотографии из Национального музея Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Девушка посетила выставку, посвященную французскому модельеру Кристиану Диору.

Родригес часто посещает мероприятия, связанные с мировой модой. В сентябре она публиковала фотографии с мероприятия от бренда Vetements в Париже.

Также осенью она посетила и вечер ювелирных украшений.

За аккаунтом Джорджины Родригес следит более 64 миллионов подписчиков, на своей странице она делится фотографиями своей личной жизни, а также показывает свои отношения с Криштиану Роналду.

Пара воспитывает пятерых детей, однако Джорджина является биологической матерью двух дочерей известного футболиста Алана Мартины и Беллы Эмеральды.

Джорджина часто появляется на матчах своего возлюбленного и поддерживает его с трибун.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2203406-devushka-krishtianu-ronaldu-porazila-podpischikov-novymi-foto-v-oblegayushchem-plate/

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