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Брат Федора Емельяненко получил тюремный срок

Опубликовано:

Российский боец ММА Иван Емельяненко
Иван Емельяненко. Фото: instagram.com @emelyanenko.ivan

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Ивана Емельяненко приговорили к полутора годам тюремного заключения, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости Спорт.

Данную информацию источнику подтвердил адвокат спортсмена Сергей Карпеев. Уголовное дело в отношении Емельяненко возбудили после уличного конфликта, в котором боец ММА нанес тяжкий вред здоровью другого мужчины.

"Емельяненко приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Считаем, что Иван заслуживает снисхождения, поскольку искренне раскаялся в совершенном преступлении. Еще на стадии предварительного следствия он давал признательные показания, полностью признавая свою вину в содеянном.
Никаких отрицательных либо отягчающих вину обстоятельств по делу не имеется. Все данные, характеризующие личность подсудимого, исключительно положительные. В связи с этим считаем приговор чрезмерно суровым и будем обжаловать", — сказал Карпеев.

Осужденному 36 лет. Он приходится младшим братом известным российским бойцам ММА Федору и Александру Емельяненко. Сам Иван Емельяненко дебютировал в смешанных единоборствах в 2023 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2202018-brat-fedora-emelyanenko-poluchil-tyuremnyy-srok/

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