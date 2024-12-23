Прорыв 2024 года: кто из молодых казахстанских спортсменов добился выдающегося результата

В уходящем 2024 году молодым казахстанским спортсменам покорялись высшие ступени пьедесталов на самых престижных международных соревнованиях. NUR.KZ предлагает подборку из пяти отечественных атлетов, которые отметились яркими победами в завершающемся сезоне.

Нургиса Адилетулы - тяжелая атлетика

24-летний представитель национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Нургиса Адилетулы впервые за несколько лет вернул отечественную сборную на самую высокую ступень пьедестала почета на чемпионате мира. Штангист завоевал золотую медаль на мировом первенстве в Катаре в весовой категории до 96 килограммов. Спортсмен стабильно показывает высокий результат. Так, на чемпионате Азии в 2023 году Адилетулы также стал триумфатором в своем весе. С большим заделом на будущее казахстанский штангист сможет претендовать на олимпийскую медаль.

Амир Омарханов - теннис

17-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов в этом году выдал блестящий сезон. Первой ракетке страны в юниорском разряде покорился шестой трофей в одиночном разряде в этом году. В его активе титулы серии ITF Juniors Китаq (J300), Таиланд (J300), Корее (J300), Египет (J100), Грузия (J60) и Караганда (J60). Также, Амир стал первым казахстанским теннисистом сыгравшим в четвертьфинале юниорского Australian Open. Юный казахстанский спортсмен на данный момент занимает 14-е место в рейтинге Международной федерации тенниса.

Михаил Шайдоров - фигурное катание

Под занавес уходящего года молодой казахстанский спортсмен блистал в фигурном катание. В этом году 20-летний Михаил Шайдоров завоевал серебро на Гран-при в Китае. На чемпионате мира фигурист вошел в топ-15, а также отметился золотой медалью на турнире Chalemge Cup. Выдающиеся результаты позволили Михаилу отобраться на финал Гран-при и стать первым казахстанским фигуристом, который выступит на данных соревнованиях. По итогам финала Шайдоров занял итоговое пятое место.

Алуа Нурман - шахматы

17-летняя казахстанская шахматистка Алуа Нурман в этом году вошла в историю отечественного спорта. Самая юная представительница женской сборной совместно со своей командой завоевали серебряные медали Всемирной Олимпиады. Алуа же отметилась победами в важных партиях, которые принесли национальной сборной необходимые очки. В активе Нурман 6 побед, 2 ничьи и в 2 партиях она уступила. Юная шахматистка в этом году получила звание женского гроссмейстера.

Торехан Сабырхан - бокс

18-летний казахстанский боксер Торехан Сабырхан к своему возрасту уже собрал все самые главные награды мировых первенств. В этом году младший брат другого отечественного мастера кожаной перчатки Махмуда стал чемпионом мира на молодежном уровне. Также, на чемпионате мира в черногорской Будве Сабырхан получил звание "боксера турнира". Еще до старта мирового первенства Торехан стал первым в истории четырехкратным чемпионом Азии.

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