Футзал, фехтование, шахматы: топ-10 лучших казахстанских команд в 2024 году

2024 год стал для казахстанского спорта знаковым не только выдающимися индивидуальными достижениями, но и успешными результатами, которые показали национальные сборные. NUR.KZ предлагает подборку из 10 команд, которые запомнились отечественным болельщикам в уходящем году больше всего.

Женская сборная Казахстана по шахматам

Открывает список лучших коллективов года женская сборная Казахстана по шахматам. Представительницы интеллектуального вида спорта в этом сезоне сотворили историческую сенсацию и вписали свое имя в олимпийскую хронику. Впервые в истории отечественных шахмат казахстанки стали серебряными медалистками Всемирной Олимпиады.

Страну на соревнованиях представили Бибисара Асаубаева, Алуа Нурман, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева и Амина Кайрбекова. Юные девушки в очередной раз доказали, что отечественная команда является мировым лидером в шахматах и может конкурировать на самом высоком уровне.

Мужская сборная Казахстана по футзалу

Казахстанские футзалисты вот уже несколько лет по праву держат статус главных любимчиков отечественной публики. Подопечные Рикардо Кака давно признаны мировым лидером в этом виде спорта и в каждом матче показывают игру высокого класса. В этом году сборная принимала участие в чемпионате мира и смогла объединить всю страну благодаря нескольким ярким встречам. Особенной стала сенсационная победа в плей-офф над действующими на тот момент обладателями титула и заклятыми соперниками португальцами.

В итоге на чемпионате мира сборная Казахстана дошла до четвертьфинала, а под занавес уходящего года футзалисты начали отборочный путь на Евро-2026 и уже подарили фанатам два невероятных противостояния, в которых смогли заработать важные очки.

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге

Одно из ярких выступлений на мировой арене и сенсационные победы показала мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге. Весной команда дважды стала бронзовым призером на этапах Кубка мира. Благодаря этому отечественные шпажисты смогли впервые в истории отобраться в полном составе на Олимпиаду. На этом медальный путь не закончился. На чемпионате Азии в Кувейте казахстанские мушкетеры смогли одолеть на тот момент действующих олимпийских чемпионов японцев и забрать золото.

На главном старте четырехлетия сборная Казахстана впервые стала шестой и завершила год бронзовой медалью на этапе Кубка мира в Канаде. В состав самой успешной мужской сборной в этом виде спорта входят Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.

Футбольный клуб "Кайрат"

В чемпионате Казахстана по футболу в этом году разгорелась целая драма, ведь сразу несколько коллективов претендовали на золотые медали. Интрига продержалась до последнего тура премьер-лиги, по итогам которого заветный трофей все же уехал в Алматы. Это чемпионство стало для местного "Кайрата" четвертым в истории и было выиграно в год 70-летия со дня основания клуба.

В последний раз желто-черные забирали золото КПЛ в 2020 году. В следующем сезоне лучшей команде Казахстана предстоит выступление в еврокубках, где они стартуют с первого квалификационного раунда в Лиге чемпионов.

Футзальный клуб "Семей"

Новый чемпион страны определился в этом году и в футзале. 20-летнюю гегемонию алматинского "Кайрата" прервал "Семей", который одолел команду из Южной столицы в решающем матче в серии пенальти. Ранее чемпионами Казахстана становились только четыре клуба. При этом "Кайрат" брал титул на протяжении 20 сезонов подряд.

После успешного сезона из алматинского клуба в стан новоиспеченных чемпионов перешел капитан национальной сборной Казахстана вратарь Лео Игита. "Семей" в этом году также впервые принял участие в розыгрыше футзальной Лиги чемпионов УЕФА, в котором одержал две победы.

Паралимпийская сборная Казахстана

Столица Франции в этом году приковала к себе все внимание поклонников спорта, ведь именно там проводились Олимпийские и Паралимпийские игры. На главном старте четырехлетия сборная Казахстана показала выдающийся результат в истории отечественного пара спорта и завоевала рекордное количество медалей.

Казахстанским атлетам дважды покорилась высшая ступень пьедестала (Давид Дегтярев в пауэрлифтинге и Акмарал Науатбек в дзюдо). Также в активе сборной было три серебра (Нурдалет Жумагали в плавании, Ергали Шамей в дзюдо и Еркин Габбасов в пулевой стрельбе) и четыре бронзы (Зарина Райфова, Журкамырза Шукурбеков, Даяна Федосова в дзюдо, Дастан Мукашбеков в легкой атлетике). В общем медальном зачете сборная Казахстана заняла 39-е итоговое место.

Сборная Казахстана по национальным видам спорта

Уходящий год запомнился поклонникам спорта не только Олимпиадой, но и Всемирными играми кочевников, которые проходили в Астане. Грандиозное мультиспортивное событие года завершилось для национальной сборной очень успешно. Казахстанская команда с огромным отрывом выиграла итоговый медальный зачет.

В активе представителей национальных видов спорта 43 золотые, 32 серебряные и 37 бронзовых медалей. Отдельно стоит отметить сборную Казахстана по кокпару, которая в решающем противостоянии вырвала золото у принципиальных соперников из Кыргызстана. Этот вид спорта традиционно вызвал повышенный интерес аудитории.

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике

2024 год завершился на мажорной ноте и у казахстанских тяжелоатлетов. Отечественные штангисты завоевали две золотые и одну серебряную медаль на минувшем чемпионате мира. Чемпионами на мировом первенстве в Бахрейне стали Артем Антропов и Нургиса Адилетулы. Серебряным медалистом стал Алексей Чуркин. Благодаря этому результату в общем итоговом медальном зачете сборная Казахстана заняла третье место.

Мужская сборная Казахстана по хоккею

Казахстанские хоккеисты в этом году также показали успешный результат. Отечественная команда на домашнем льду в Алматы выиграла первый в истории этого вида спорта чемпионат Азии. Без многих лидеров, которые играют в столичном "Барысе" в КХЛ, подопечные Олега Болякина справились в решающем противостоянии с Японией.

Также мужская сборная Казахстана на протяжении четырех лет продолжает выступление на чемпионате мира в элитном дивизионе. Последний розыгрыш команда завершила на 11-й позиции в итоговой таблице — лишь раз в истории она поднималась выше.

Женская сборная Казахстана по боксу

Женская сборная Казахстана по боксу в этом году привезла медали высшей пробы с самых престижных мировых турниров. Под руководством нового главного тренера Елдоса Сайдалина сразу трое девушек смогли пробиться на Олимпиаду: Карина Ибрагимова, Валентина Хальзова и Назым Кызайбай, которая принесла бронзовую награду. Благодаря этому Кызайбай стала самой титулованной спортсменкой в истории казахстанского женского бокса.

Под занавес уходящего года подопечные Сайдалина приняли участие в чемпионате Азии. Победительницами турнира стали все пять девушек, которые пробились в финальные поединки. Еще пять казахстанок принесли команде бронзовые медали. В итоге отечественные спортсменки выиграли женский медальный зачет чемпионата Азии.

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