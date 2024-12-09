Хасбик обратился к казахстанским боксерам перед финалом чемпионата Азии

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нурбек Оралбай записал видео-обращение совместно с известным российский блогером, амбассадором UFC Хасбуллой Магомедовым более известным, как Хасбик, передает NUR.KZ.

Нурбек Оралбай, который восстанавливается от травмы и не принимает участие в континентальном первенстве, совместно с известным инфлюенсером Хасбиком пожелали удачи Махмуду Сабырхану, Санжару Ташкенбаю и Айбеку Оралбаю.

Все трое боксеров выступят в финальных поединках 11 декабря.

Напомним, вчера завершились полуфинальные поединки на чемпионата Азии по боксу, по итогам которых сразу девять боксеров пробились в решающие схватки.

За золотые медали континентального первенства поборются Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Оразбек Асылкулов, Дулат Бекбауов, Аблайхан Жусупов, Диас Молжигитов, Бекзад Нурдаулет, Сагындык Тогамбай и Айбек Оралбай.

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