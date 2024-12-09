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Скандальная участница Олимпиады-2024 поделилась фото в откровенном наряде

Опубликовано:

Парагвайская экс-спортсменка Луана Алонсо
Луана Алонсо: instagram.com/luanalonsom/

Бывшая участница сборной Парагвая по плаванию 20-летняя атлетка Луана Алонсо на своей официальной странице в Instagram поделилась откровенными фотографиями, передает NUR.KZ.

Алонсо являлась профессиональной пловчихой и даже представляла свою страну на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже. В октябре она обратила на себя внимание, опубликовав фото в откровенном наряде.

На главном старте четырехлетия девушка приняла участие в заплыве на 100 метров баттерфляем и заняла 29-е место в общем зачете, не удостоившись выхода в 1/2 финала.

Однако Луану Алонсо исключили из состава национальной сборной Парагвая за грубое дисциплинарное нарушение на парижских Играх. Дело в том, что спортсменка переночевала за пределами Олимпийской деревни.

Сразу же после данного инцидента Алонсо объявила и о завершении профессиональной карьеры.

Но девушка продолжает радовать своих подписчиков новыми фотографиями.

Луана Алонсо продолжает заниматься своим блогом, за которым следит более одного миллиона фолловеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2197775-skandalnaya-uchastnica-olimpiady-2024-podelilas-foto-v-otkrovennom-naryade/

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