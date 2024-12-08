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Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук снялась в прозрачном платье и восхитила подписчиков

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей странице в Instagram показала кадры с новой фотосессии, для которой она примерила трендовые наряды, передает NUR.KZ.

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась закулисными моментами со своей новой фотосессии. Для нее Марина примерила несколько образов.

Так, спортсменка надела облегающее розовое платье с прозрачной тканью, под которым виднеется боди.

Кроме того, легкоатлетка примерила белый пиджак поверх розового платья-бюстье. Образ дополнили ювелирные украшения.

Подписчики Марины, которых на данный момент уже более 500 тысяч, похвалили новый образ.

"Сначала подумала, Ева Лонгория, ты ли это? А потом смотрю: стоп, это наша Марина!", "Идеальная", "Красиво, не могу насмотреться", "Ну какая у вас идеальная красота, ты нереальная", "Супермодель", - такие комментарии оставили под постами Марине.

На сайте Олимпийских игр в Париже указано, что Мария Бех-Романчук родилась в 1995 году. Она выступает в таких дисциплинах, как прыжки в длину и тройной прыжок. Она трижды участвовала на олимпийских соревнованиях, где ей пока не удалось выиграть медаль.

При этом Марина Бех-Романчук добилась побед на других престижных соревнованиях. Она становилась чемпионкой Европы, а также выигрывала медали на чемпионатах мира.

Марина замужем за известным пловцом Михаилом Романчуком.

"В нашей семье все довольно просто: мы никогда не суем нос в тренировки друг друга. Не каждая пара способна понять, каково это - не быть дома 3-4 месяца в году из-за соревнований и тренировочных лагерей. Но мы оба спортсмены и понимаем, насколько важно то, что мы делаем", - рассказывала Марина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2197179-ukrainskaya-prygunya-marina-beh-romanchuk-snyalas-v-prozrachnom-plate-i-voshitila-podpischikov/

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