"Слишком красивы": популярная бразильская волейболистка поделилась фото в нижнем белье

24-летняя бразильская волейболистка Кейла Алвес стала настоящей звездой социальных сетей, на официальный аккаунт спортсменки в Instagram подписано более 16 миллионов аккаунтов, сообщает NUR.KZ.

Помимо спортивных данных Кейла Алвес также является моделью и популярным бразильским инфлюенсером. За официальным аккаунтом девушки в Instagram следят более 16 миллионов подписчиков.

"Эти фотографии слишком красивы, как и этот прекрасный день", - подписала публикацию Кейла.

Бразильянка попала в волейбол еще в детстве и дебютировала на взрослом уровне относительно в молодом возрасте. В 20 лет Ки уже стала победительницей молодежного чемпионата Южной Америки.

Официально Кейла больше не является профессиональной волейболисткой. Она объявила о завершении карьеры 23 июня 2023, заявив, что зарабатывает в модельном бизнесе в 50 раз больше, чем в спорте.

О личной жизни известно, что Кейла Алвес находится в отношениях с бразильским музыкантом Бруно Роса.

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