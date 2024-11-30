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Известная ринг-герл из UFC устроила жаркую фотосессию с пирогом

Опубликовано:

Арианни Селесте
Арианни Селесте. Фото: instagram.com/ariannyceleste

Американская ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арианни Селесте порадовала фанатов откровенными фото - на День благодарения модель устроила жаркую фотосессию, передает NUR.KZ.

Кадры Арианни опубликовала в своем профиле в Instagram.

На кадрах ринг-герл позирует в черном кружевном бра и юбке с глубоким вырезом. Также Селеста накинула на себя белую шубу. В руках модель держит праздничный пирог. Образ дополнили очки.

"Восхитительная пряность и идеальная сладость", - подписала фото ринг-герл.

"Горячий пирог", "Я знаю, ты описала не пирог, а себя", "Да здесь все вкусно выглядит", "Хочу кусочек", "Потрясающие фото", - писали фанаты.

По данным IMDb, Арианни Селесте родилась в Неваде в 1985 году. Модель является одной из самых известных ринг-герл в UFC. В организацию пришла в 2006 году.

В ее портфолио есть съемки в ряде журналов, а издание Maxim вносило модель в список 100 самых горячих девушек мира.

Также становилась победительницей World MMA Awards в категории ринг-герл года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2194124-izvestnaya-ring-gerl-iz-ufc-ustroila-zharkuyu-fotosessiyu-s-pirogom/

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