"Черная мамба": фигуристка Евгения Медведева снялась в платье с вырезом на спине

Серебряный призер Олимпиады-2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала на своей странице в Instagram кадры с новой фотосессии, передает NUR.KZ.

Российская фигуристка опубликовала несколько постов, в котором продемонстрировала кадры с новой фотосессии. Для нее спортсменка выбрала несколько образов, в том числе длинное черное платье с оголяющим почти всю спину вырезом.

"Черная мамба", - подписала фотографию Евгения Медведева.

Подписчики фигуристки осыпали Медведеву комплиментами.

"Какое редкое сочетание: красота, ум, обаяние", "Леди", "Сказочно", "Черный цвет определенно твой", "Вы такая умная и красивая девушка", "Образ, сногсшибательный. Женя, ну куда еще так шикарно выглядеть?", - пишут поклонники Евгении.

Также Медведева опубликовала снимки с той же фотосессии, на которых она примерила другие образы. Так, она выбрала белое платье без бретелей.

За последние дни Евгения опубликовала уже несколько образов с новой фотосессии в своем аккаунте, на который подписано более 1,3 млн человек.

На сайте Олимпийских игр отмечается, что Евгения Медведева ⁠- лицо современного одиночного фигурного катания. Медведева - двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, Европы, финала серии Гран-При и национального первенства.

Евгения первая фигуристка в истории женского одиночного фигурного катания, преодолевшая порог в 80 баллов в короткой программе, 160 баллов в произвольной и 240 по сумме баллов.

Она обновляла мировые рекорды тринадцать раз, превосходя сначала оценки таких фигуристок, как Ким Ен А и Мао Асада, а потом и свои собственные.