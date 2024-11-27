Лучшая теннисистка мира показала, как можно покорить ее сердце, и поделилась фото с возлюбленным

Первая ракетка в женском одиночном разряде Арина Соболенко на своей официальной странице в Instagram поделилась с подписчиками, как можно покорить сердце девушки, сообщает NUR.KZ.

В 2024 году белорусская спортсменка впервые в карьере завершила сезон на первой строчке мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обогнав представительницу Польши Игу Швентек.

На Итоговом турнире Арине удалось добраться до полуфинала, где она уступила победительнице соревнования американке Кори Гауфф.

Выйдя на заслуженный отдых первая ракетка мира в нескольких фотографиях показала, как можно покорить сердце девушки.

26-летняя белоруска в этом году завоевала четыре титула и заработала чуть менее десяти миллионов долларов призовых.

Всего за карьеру на уровне WTA Арина Соболенко заработала 30 миллионов 106 тысяч долларов, что составляет 14.9 млрд тенге по курсу на момент публикации.

О личной жизни спортсменки мы рассказывали в нашем прошлом фоторепортаже.

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