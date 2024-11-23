"Похудела очень": олимпийская чемпионка показала фигуру в бикини

Российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2014 года, фигуристка Аделина Сотникова, показала фотографии с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

Фотографии с семейного отдыха на Мальдивах спортсменка опубликовала в Instagram. На снимках она позирует в черном бикини и белых мини-шортах.

Поклонники поддержали Сотникову в комментариях, однако нашлись и те, кто указал на ее худобу.

"Мне кажется, что если набрать вес немного, то Аделина будет выглядеть лучше", "Похудела очень", - пишут комментаторы.

На сайте "Вокруг ТВ" говорится, что Аделина Сотникова является заслуженным мастером спорта и первой в советской и российской истории, чемпионка Олимпиады (2014) в женском одиночном катании.

Аделина родилась 1 июля 1996 года в Москве. Фигурным катанием начала заниматься с четырех лет. В 12 лет фигуристка стала золотой чемпионкой мира среди юниоров. Весной этого года Сотникова вышла замуж за казахстанского теннисиста Дмитрия Попко. Пара воспитывает сына.