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"Похудела очень": олимпийская чемпионка показала фигуру в бикини

Опубликовано:

Аделина Сотникова
Аделина Сотникова. Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14

Российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2014 года, фигуристка Аделина Сотникова, показала фотографии с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

Фотографии с семейного отдыха на Мальдивах спортсменка опубликовала в Instagram. На снимках она позирует в черном бикини и белых мини-шортах.

Поклонники поддержали Сотникову в комментариях, однако нашлись и те, кто указал на ее худобу.

"Мне кажется, что если набрать вес немного, то Аделина будет выглядеть лучше", "Похудела очень", - пишут комментаторы.

На сайте "Вокруг ТВ" говорится, что Аделина Сотникова является заслуженным мастером спорта и первой в советской и российской истории, чемпионка Олимпиады (2014) в женском одиночном катании.

Аделина родилась 1 июля 1996 года в Москве. Фигурным катанием начала заниматься с четырех лет. В 12 лет фигуристка стала золотой чемпионкой мира среди юниоров. Весной этого года Сотникова вышла замуж за казахстанского теннисиста Дмитрия Попко. Пара воспитывает сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2190963-pohudela-ochen-olimpiyskaya-chempionka-pokazala-figuru-v-bikini/

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