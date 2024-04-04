Казахстанский теннисист обручился с олимпийской чемпионкой из России

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова в своем Instagram объявила о помолвке с казахстанским теннисистом Дмитрием Попко, передает NUR.KZ.

Пара некоторое время не сообщала о романтических отношениях. Также спортсмены не афишировали беременность Сотниковой. Ее сын от Попко родился 30 октября 2022 года, ребенка назвали Адрианом.

В Instagram чемпионка Олимпиады-2014 в Сочи опубликовала серию фото с возлюбленным.

"Я сказала "да", — написала Сотникова, прикрепив эмодзи кольца с бриллиантом.

27-летний Попко — уроженец Санкт-Петербурга. В 2011 году он сменил спортивное гражданство с российского на казахстанское. На данный момент теннисист занимает 240-е место в мировом рейтинге и является пятой ракеткой страны в одиночном разряде.

Сотниковой также 27 лет. Она первая олимпийская чемпионка из России в женском одиночном катании. Официально о завершении спортивной карьеры фигуристка объявила в 2020 году.

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