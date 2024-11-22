Горячая девушка Джейка Пола очаровала подписчиков новым фото после победы над Тайсоном

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам, состоящая в отношениях с Джейком Полом, обрадовала подписчиков новой фотографией на своей официальной странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Лердам – серебряная призерка зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Именно Олимпиада стала отправной точкой популярности спортсменки, тогда на ее профиль подписалось более полумиллиона человек.

Ютта примет участие этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано (Япония), откуда и поделилась новым фото. Отметим, что на турнире также выступят и казахстанские конькобежцы.

В апреле 2023 года стало известно об отношениях Ютты Лердам с популярным американским блогером Джейком Полом, который успешно выступает в профессиональном боксе.

16 ноября молодой человек нидерландской спортсменки одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

25-летняя Лердам пять раз становилась чемпионкой мира на отдельных дистанциях, один раз она завоевала "золото" в спринтерском многоборье.

За аккаунтом девушки следят пять миллионов подписчиков.

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