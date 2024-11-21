Экс-волейболистка поразила подписчиков новыми фото в бикини

Бывшая американская волейболистка Кайла Симмонс на своей официальной странице в Instagram поделилась серией новых фотографий с пляжей Калифорнии, сообщает NUR.KZ.

27-летняя Симмонс на данный момент является моделью. Ее спортивный путь начался с университетской волейбольной команды. Однако сейчас Кайла уже не выступает на профессиональном уровне.

В среду на своей страничке она опубликовала новый пост, вызвавший бурю реакций у поклонников.

Однако именно любовь к фотографиям и заставила Кайлу завершить карьеру.

Кайла начала свой путь в качестве капитана университетской команды, ей даже удалось добраться до юношеской сборной США. Спортсменка стала локальной звездой в студенческой лиге NCAA, при этом активно вела социальные сети.

Однако подобный контент не нравился администрации лиги у представителям университета, что поставило Кайлу перед выбором между спортом и возможностью к самовыражению, и Симмонс сделала выбор не в пользу волейбола.

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