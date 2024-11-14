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Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась новой фотографией со своим возлюбленным

Опубликовано:

Белорусская теннисистка Арина Соболенко
Арина Соболенко. Фото: Courtney Nguyen / WTA Insider

Лучшая теннисистка планеты из Беларуси Арина Соболенко поделилась фотографией со своим парнем бразильским бизнесменом Георгисом Франгулисом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт Майкла Коста.

Об отношениях первой ракетки мира с бразильским бизнесменом стало известно весной текущего года. 13 ноября глава отдела внешних связей элитного бренда одежды Hermes Майкл Кост опубликовал совместную фотографию вместе с Соболенко и Франгулисом. Арина поделилась этим постом у себя в сторис.

В этом сезоне Арина Соболенко впервые в своей карьере завершила год на первом месте в мировом рейтинге WTA.

Соболенко и Франгулис открыто афишируют свои отношения, публикуя совместные фотою

Сама спортсменка активно ведет социальные сети и радует своих подписчиков фотографиями с отдыха.

Не забывает Арина и демонстрировать завоеванные трофеи.

В марте скончался бывший партнер Арины хоккеист Константин Кольцов. Пара была в отношениях с 2021 года. Причина смерти экс-хоккеиста неизвестна до сих пор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2187297-pervaya-raketka-mira-arina-sobolenko-podelilas-novoy-fotografiey-so-svoim-vozlyublennym/

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