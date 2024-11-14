Первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась новой фотографией со своим возлюбленным

Лучшая теннисистка планеты из Беларуси Арина Соболенко поделилась фотографией со своим парнем бразильским бизнесменом Георгисом Франгулисом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт Майкла Коста.
Об отношениях первой ракетки мира с бразильским бизнесменом стало известно весной текущего года. 13 ноября глава отдела внешних связей элитного бренда одежды Hermes Майкл Кост опубликовал совместную фотографию вместе с Соболенко и Франгулисом. Арина поделилась этим постом у себя в сторис.
В этом сезоне Арина Соболенко впервые в своей карьере завершила год на первом месте в мировом рейтинге WTA.
Соболенко и Франгулис открыто афишируют свои отношения, публикуя совместные фотою
Сама спортсменка активно ведет социальные сети и радует своих подписчиков фотографиями с отдыха.
Не забывает Арина и демонстрировать завоеванные трофеи.
В марте скончался бывший партнер Арины хоккеист Константин Кольцов. Пара была в отношениях с 2021 года. Причина смерти экс-хоккеиста неизвестна до сих пор.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2187297-pervaya-raketka-mira-arina-sobolenko-podelilas-novoy-fotografiey-so-svoim-vozlyublennym/