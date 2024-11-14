Президент Кыргызстана подарил Биволу раритетный Rolls-Royce за десятки миллионов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал дорогой подарок российско-кыргызстанскому боксеру Дмитрию Биволу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсмена.
Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол стал обладателем раритетного Rolls-Royce Silver Shadow второго поколения. Модель, подаренная спортсмену выпускалась с 1977 по 1980 год.
Поскольку данная модель уже снята с конвеера, определенного ценника на нее нет, однако среди коллекционеров данная модель в хорошем состоянии оценивается в районе 150 тысяч долларов, что составляет 74.5 миллиона тенге.
Дмитрий является уроженцем города Токмак в Чуйской области.
Напомним, в последний раз Бивол выходил на ринг против Артура Бетербиева в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
Однако в этом поединке уроженец Кыргызстана потерпел первое поражение в карьере и лишился всех поясов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2187182-prezident-kyrgyzstana-podaril-bivolu-raritetnyy-rolls-royce/