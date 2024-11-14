Президент Кыргызстана подарил Биволу раритетный Rolls-Royce за десятки миллионов

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал дорогой подарок российско-кыргызстанскому боксеру Дмитрию Биволу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсмена.

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол стал обладателем раритетного Rolls-Royce Silver Shadow второго поколения. Модель, подаренная спортсмену выпускалась с 1977 по 1980 год.

Поскольку данная модель уже снята с конвеера, определенного ценника на нее нет, однако среди коллекционеров данная модель в хорошем состоянии оценивается в районе 150 тысяч долларов, что составляет 74.5 миллиона тенге.

Дмитрий является уроженцем города Токмак в Чуйской области.

Напомним, в последний раз Бивол выходил на ринг против Артура Бетербиева в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

Однако в этом поединке уроженец Кыргызстана потерпел первое поражение в карьере и лишился всех поясов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.