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Жена экс-чемпиона UFC Макса Холлоуэя опубликовала пикантное фото в бикини

Опубликовано:

Боец UFC Макс Холлоуэй и его жена Алесса
Макс Холлоуэй и Алесса Холлоуэй: instagram.com/alessaquizon

Профессиональная серфингистка и жена бывшего чемпиона UFC Макса Холлоуэя Алесса опубликовала на своей официальной странице в Instagram пикантную фотографию с пляжа, сообщает NUR.KZ.

Алесса Холлоуэй, как и ее муж, уроженка Гавайских островов (США). Спортсменка опубликовала фотографию с одного из местных пляжей.

"Нигде не лучше, чем дома", - гласит подпись к публикации.

Отношения у Макса и его возлюбленной начались в 2020 году. Ранее он был женат на бывшей актрисе Каимане Паалухи, однако их брак распался в 2017, в нем у пары родился сын Раш. Алесса Кизон вышла замуж за Холлоуэя и взяла его фамилию в 2022 году.

Сама Алесса больших спортивных успехов не имеет, помимо того, что она принимала участие в профессиональных турнирах, никакой информации о ее титулах в открытом доступе нет.

На данный момент Алесса Холлоуэй является моделью и принимает активное участие в фотосессиях.

Девушка сопровождает своего мужа на всех поединках, напомним, что сам Макс в последний раз выходил в октагон 26 октября, где нокаутом проиграл Илие Топурии в чемпионском поединке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2186519-zhena-eks-chempiona-ufc-maksa-holloueya-opublikovala-pikantnoe-foto-v-bikini/

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