Футболист сборной Эквадора умер в возрасте 22 лет

Полузащитник сборной Эквадора по футболу Марко Ангуло скончался на 23-м году жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт североамериканской лиги Major League Soccer.
Права на спортсмена принадлежали клубу MLS "Цинциннати", однако с марта он выступал за эквадорский "ЛДУ Кито" на правах аренды.
В октябре Ангуло попал в автомобильную аварию и с тех пор находился в больнице, где врачи боролись за его жизнь. Однако от полученных травм футболист скончался вечером 11 ноября. У него остались жена и маленький сын.
"Мы глубоко опечалены потерей Марко – мужа и отца, брата и сына, друга и товарища по команде. Он был радостным, добрым молодым человеком, который освещал каждую комнату, в которую входил. Весь наш клуб скорбит об этой трагедии, и мы думаем и молимся за его семью. Он был дорогим членом семьи ФК "Цинциннати", и его будет не хватать", – заявили в американском клубе.
Во время профессиональной карьеры Ангуло принял участие в двух матчах за сборную Эквадора, а также выиграл несколько титулов в Южной Америке на клубном уровне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2186469-futbolist-sbornoy-ekvadora-umer-v-vozraste-22-let/