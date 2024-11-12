Футболист сборной Эквадора умер в возрасте 22 лет

Полузащитник сборной Эквадора по футболу Марко Ангуло скончался на 23-м году жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт североамериканской лиги Major League Soccer.

Права на спортсмена принадлежали клубу MLS "Цинциннати", однако с марта он выступал за эквадорский "ЛДУ Кито" на правах аренды.

В октябре Ангуло попал в автомобильную аварию и с тех пор находился в больнице, где врачи боролись за его жизнь. Однако от полученных травм футболист скончался вечером 11 ноября. У него остались жена и маленький сын.

"Мы глубоко опечалены потерей Марко – мужа и отца, брата и сына, друга и товарища по команде. Он был радостным, добрым молодым человеком, который освещал каждую комнату, в которую входил. Весь наш клуб скорбит об этой трагедии, и мы думаем и молимся за его семью. Он был дорогим членом семьи ФК "Цинциннати", и его будет не хватать", – заявили в американском клубе.

Во время профессиональной карьеры Ангуло принял участие в двух матчах за сборную Эквадора, а также выиграл несколько титулов в Южной Америке на клубном уровне.

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