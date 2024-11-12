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Ангелина Лукас поделилась фото в облегающем платье и обратилась к хейтерам

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Ангелина Лукас
Ангелина Лукас. Фото: Instagram/angelina_lukas1997

Популярная казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, обращенный к хейтерам спортсменки, сообщает NUR.KZ.

Уроженка Тараза является одной из главных селебрети отечественного спорта. За аккаунтом спортсменки следит более 2.5 миллионов подписчиков.

"Неважно кто и что говорит за моей спиной. Главное то, что когда я обернусь все будут молчать", – написала Ангелина Лукас.

В профессиональный бокс Лукас перешла в 2021 году и с тех пор уже имеет ряд трофеев.

В октябре спортсменка завоевала титул чемпионки мира во втором женском наилегчайшем весе по версии организации IBO. Казахстанка входит в топ-12 лучших боксерш мира по версии BoxRec.

Лукас занимается боксом с 13 лет. По воспоминаниям Ангелины в спорт ее привела бабушка, после чего началась ее история на ринге.

Актуальный рекорд 27-летней спортсменки составляет 11 побед и одно поражение. Пять раз казахстанке удалось завершить свои поединки досрочно.

На данный момент Ангелина Лукас не замужем, однако у нее есть молодой человек. Казахстанка состоит в отношениях с азербайджанским боксером Тариэлом Джафаровым.

На данный момент неизвестно, когда Ангелина Лукас в следующий раз выйдет на ринг, однако после победы в поединке за титул чемпионки мира она объявила, что будет готова провести следующий бой через два месяца.

Но официального анонса ее следующего боя не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2186006-angelina-lukas-podelilas-foto-v-oblegayushchem-plate-i-obratilas-k-heyteram/

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