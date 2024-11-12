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Миллиарды: стало известно сколько заработала Елена Рыбакина за 2024 год

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

На официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликована сумма гонораров первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной за сезон 2024 года, сообщает NUR.KZ.

В этом году казахстанка завоевала три титула категории WTA 500, среди которых первый турнир 2024 года в Брисбене (Австралия), который принес ей 220 тысяч долларов.

Далее она стала чемпионкой турнира в Абу-Даби (ОАЭ), где Рыбакина заработала 142 тысячи. Последней крупной победой казахстанки в уходящем сезоне стало выступление в Штутгарте (Германия), где Рыбакина в финале победила украинку Марту Костюк и заработала 123 480 долларов.

Кроме того, теннисистка стала обладательницей автомобиля Porsche, стоимость которого варьируется от 180 до 210 тысяч евро.

В совокупности лучшая теннисистка страны заработала 485 480 долларов за победы в трех соревнованиях. Отметим, что Рыбакина выступила на 15 турнирах с начала года, в которых призовые выплачиваются за каждый выигранный матч.

Гарантированная выплата только за участие на Итоговом турнире WTA составила 335 тысяч, а с учетом победы Елены Рыбакиной над первой ракеткой мира Ариной Соболенко, ее призовые составили 685 тысяч.

Итоговая заработанная сумма первой ракеткой страны в 2024 году составила 3 876 915 долларов США, что по курсу валют на момент публикации составляет 1.9 миллиарда тенге.

Добавим, что общий доход спортсменки состоит не только из гонораров, выплачиваемых организацией. К указанной сумме также стоит добавить рекламные контракты Рыбакиной и выплаты за участие на выставочных турнирах, однако данные по этим активностям не разглашаются.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2186004-milliardy-stalo-izvestno-skolko-zarabotala-elena-rybakina-za-2024-god/

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