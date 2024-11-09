Чем известна самая сексуальная футболистка мира? История Аны Маркович (фото)

Одной из самых красивых футболисток мира по праву считается представительница национальной сборной Хорватии Ана Мария Маркович. NUR.KZ представляет вашему вниманию фоторепортаж о биографии спортсменки.

Сегодня, 9 ноября Ана Мария празднует свой 25-й день рождения. Она родилась в хорватском городе Сплит в 1995 году.

Маркович переехала в Швейцарию в возрасте 12 лет, где она заниматься в футболом спустя два года.

Отправной точкой для Аны Марии Маркович в профессиональный футбол стал ФК "Цюрих", за который она дебютировала в 2017 году. Спортсменка имеет гражданство Хорватии и Швейцарии, однако она приняла решение защищать цветы родной сборной, за которую выступает с 2021 года.

За свою карьеру она успела сменить три клуба: "Цюрих" (2017-2019), "Грассхопер" (2020-2024), а на данный момент она защищает цвета португальской "Браги".

Маркович не имеет четкого амплуа и выступает на поля как в качестве полузащитника, так и нападающего в центре и на флангах.

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