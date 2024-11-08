Самая горячая девушка-боец UFC продемонстрировала фигуру за месяц до боя (фото)

Девушка-боец смешанных единоборств Трейси Кортез порадовала своих поклонников новыми фотографиями на своем официальном аккаунте в Instagram, передает NUR.KZ.

Трейси Кортез занимает 12-ю строчку в рейтинге лучших спортсменок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в женском наилегчайшем весе.

Недавно атлетка посетила Канаду, откуда поделилась серией фотографий, которые сильно заинтересовали не только фанатов ММА.

30-летняя файтерша провела в октагоне 13 поединков, 11 из них завершились ее победой.

Трейси имеет американское гражданство, она родилась 10 декабря 1993 в Финиксе (штат Аризона). Корни спортсменки идут из Мексики, откуда иммигрировали ее родители. Поэтому она выходит в октагон с флагами двух стран.

Кортез увлеклась смешанными единоборствами в 14 лет, когда увидела по телевидению бой своего старшего брата Хосе. После этого девушка попросила родителей записать ее в секцию, откуда и стартовал путь будущей спортсменки.

Этим летом американка прославилась тем, что состригла прядь волос прямо во время официальной процедуры взвешивания, чтобы уложиться в минимальный лимит дивизиона и спасти бой.

Брат Трейси Хосе Кортез, благодаря которому она пришла в мир ММА, скончался от рака в 2011 году. Пережить этот тяжелый период ей помог экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Дебют Кортез в профи ММА оказался неудачным. В стартовом поединке она уступила сабмишеном.

Однако после этого Трейси не сдалась: одержала 10 побед подряд и сейчас является топом самого популярного промоушена в мире.

И даже в этой истории есть частичка Казахстана. Трейси Кортез попала в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта. На турнире 2019 года ее соперницей выступила казахстанка Мария Агапова. Мексиканка одержала победу в том поединке единогласным решением судей.

Об увлечениях спортсменки известно очень мало. Сама Трейси главным хобби называет посещение спортивного зала.

Следующий бой Трейси проведет 15 декабря в рамках турнира UFC Fight Night в Тампе (США), ее соперницей выступит американка Миранда Маверик.

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