С кем встречаются лучшие футболисты мира? Топ-10 самых красивых спутниц звезд мирового футбола

Футболисты мирового уровня часто привлекают внимание не только своей игрой, но и личной жизнью. NUR.KZ представляет вашему вниманию подборку фотографий самых эффектных вторых половинок главных звезд этого спорта.

Антонелла Рокуццо – жена Лионеля Месси

Яркий пример крепких и долгих отношений. Пара была знакома с самого детства, а сейчас воспитывает троих детей. Сама Антонелла является моделью и бизнесвумен, свою карьеру аргентинка строит в сфере одежды.

Джорджина Родригес – девушка Криштиану Роналду

На данный момент нет официальной информации о том, что пара сыграла свадьбу. Летом в Сети ходили слухи о регистрации брака Криштиану и Джорджины, однако сам футболист этого не подтверждал. 30-летняя аргентинка познакомилась с суперзвездой мирового футбола в 2017 году, когда работала в бутике одного из крупнейших брендов, а после начала отношений с Роналду стала моделью.

Отметим, что спутницы Месси и Роналду подписаны друг на друга в Instagram, в отличие от своих партнеров.

Анна Левандовская – супруга Роберта Левандовского

Анна является профессиональной каратисткой и состоит в браке с одним из лучших нападающих мира уже более 11 лет. За это время у пары появились две дочери - Клара и Лаура. За свою спортивную карьеру 36-летняя Анна Левандовская становилась чемпионкой Польши и Европы.

Пилар Рубио – жена Серхио Рамоса

Эффектная брюнетка стала звездой еще до знакомства с титулованным защитником. Девушка является популярной испанской телеведущей. Она вышла замуж за Серхио Рамоса в 2019 году. Сейчас пара воспитывает четырех детей.

Кейт Гудленд – жена Харри Кейна

Еще одна красивая история в нашей подборке. Кейт и Харри знакомы с подросткового возраста, но начали отношения только в 2011 году. Супруга капитана сборной Англии владеет сетью фитнес-клубов, а также является матерью четырех детей.

София Бальби – жена Луиса Суареса

История Софии и Луиса началась еще в юности, когда они оба жили в Уругвае. Суарес неоднократно говорил, что именно любовь к Софии вдохновила его на то, чтобы отправиться в Европу и построить успешную футбольную карьеру. Они поженились в 2009 году и сейчас воспитывают троих детей.

Эдурнe Гарсия – жена Давида де Хеа

Эдурне Гарсия – популярная испанская певица, актриса и телеведущая. Она начала встречаться с голкипером Давидом де Хеа в 2010 году, и их пара уже более десяти лет вместе. Вместе с экс-голкипером "МЮ" она воспитывает дочь.

Кэндис Брук – девушка Лероя Сане

Кэндис также является моделю и певицей. Лерой женился на своей спутнице в 2018 году, тогда же у пары родилась дочь.

Агустина Гандольфо – жена Лаутаро Мартинеса

Агустина Гандольфо – аргентинская модель и жена Лаутаро Мартинеса, нападающего сборной Аргентины и "Интера". Сейчас Лаутаро и его избранница воспитывают уже двоих детей.

Даниэла тер Штеген – супруга Марка-Андре тер Штегена

Пара поженилась в 2017 году и сейчас воспитывает двух детей. Даниэла познакомилась с Марком еще во времена его выступлений в составе "Боруссии", а после вместе с ним переехала в Барселону, где поступила в архитектурный институт.

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