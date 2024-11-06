Яркий триумф: самые главные победы казахстанских спортсменов этой осенью (фото)

Представители разных национальных сборных Казахстана за текущую осень завоевывали титулы чемпионов мира и становились призерами других международных первенств. NUR.KZ представляет подборку главных побед казахстанских атлетов за осенний сезон.
Все внимание этой осенью было приковано к чемпионату мира по видам борьбы, который проходил в албанской Тиране. Так, серебряной медалисткой в третий раз стала лидер казахстанской сборной Жамиля Бакбергенова.
А вот исторический чемпион мира на взрослом уровне Ризабек Айтмухан не стал останавливаться на достигнутом и за этот осенний сезон еще дважды стал победителем мировых первенств в разных возрастных категориях.
Вторым в истории казахстанской вольной борьбы чемпионом мира после Ризабека Айтмухана этой осенью стал и Нуркожа Кайпанов. Ему покориласт первая ступень пьедестала в весовой категории до 70 килограммов.
Еще один титул чемпиона мира принес представитель молодежной сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан. На мировом первенстве в черногорской Будве помимо золота атлет завоевал также звание лучшего боксера турнира.
Представитель национальной сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров на этапе серии Гран-при во Франции чисто исполнил прыжковую комбинацию тройной аксель+четверной тулуп. Никому прежде на официальных соревнованиях не удавалось использовать четверной тулуп в каскаде вторым прыжком. Также фигурист установил личный рекорд (короткая программа) на Мемориале Дениса Тена в Астане.
В конькобежном спорте рекордом страны отметилась Кристина Шумекова. Спортсменка на тестовых соревнованиях в Германии обновила высшее достижение на дистанции 3000 метров.
Также рекорд Казахстана установила и представительница сборной по плаванию Аделаида Пчелинцева на дистанции 50 метров брассом дважды смогла побить рекорд этапа Кубка мира в Сингапуре. Кроме того, Пчелинцева побила рекорд Казахстана и на дистанции 100 метров брассом.
Золотую медаль юниорского чемпионата мира по дзюдо стране принес Талгат Орынбасар. Спортсмену не было равных в весовой категории до 60 килограммов.
11-летняя представительница настольного тенниса Жания Бекмухамбетова за последние несколько месяцев завоевала медали на международных соревнованиях в Египте, Хорватии, Вернгрии и Словакии.
Мужская сборная Казахстана по настольному теннису также добилась исторического достижения на чемпионате Азии. Отечественный коллектив расположился на итоговом седьмом месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2183703-yarkiy-triumf-samye-glavnye-pobedy-kazahstanskih-sportsmenov-etoy-osenyu-foto/