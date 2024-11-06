Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Яркий триумф: самые главные победы казахстанских спортсменов этой осенью (фото)

Опубликовано:

Казахстанский борец Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представители разных национальных сборных Казахстана за текущую осень завоевывали титулы чемпионов мира и становились призерами других международных первенств. NUR.KZ представляет подборку главных побед казахстанских атлетов за осенний сезон.

Все внимание этой осенью было приковано к чемпионату мира по видам борьбы, который проходил в албанской Тиране. Так, серебряной медалисткой в третий раз стала лидер казахстанской сборной Жамиля Бакбергенова.

Казахстанская девушка-борец Жамиля Бакбергенова
Жамиля Бакбергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

А вот исторический чемпион мира на взрослом уровне Ризабек Айтмухан не стал останавливаться на достигнутом и за этот осенний сезон еще дважды стал победителем мировых первенств в разных возрастных категориях.

Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: сайт Объединенного мира борьбы

Вторым в истории казахстанской вольной борьбы чемпионом мира после Ризабека Айтмухана этой осенью стал и Нуркожа Кайпанов. Ему покориласт первая ступень пьедестала в весовой категории до 70 килограммов.

Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов
Нуркожа Кайпанов. Фото: United World Wrestling

Еще один титул чемпиона мира принес представитель молодежной сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан. На мировом первенстве в черногорской Будве помимо золота атлет завоевал также звание лучшего боксера турнира.

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан
Торехан Сабырхан. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представитель национальной сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров на этапе серии Гран-при во Франции чисто исполнил прыжковую комбинацию тройной аксель+четверной тулуп. Никому прежде на официальных соревнованиях не удавалось использовать четверной тулуп в каскаде вторым прыжком. Также фигурист установил личный рекорд (короткая программа) на Мемориале Дениса Тена в Астане.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: Jurij Kodrun/International Skating Union via Getty Images

В конькобежном спорте рекордом страны отметилась Кристина Шумекова. Спортсменка на тестовых соревнованиях в Германии обновила высшее достижение на дистанции 3000 метров.

Кристина Шумекова
Кристина Шумекова. Фото: instagram/qaz_team_official

Также рекорд Казахстана установила и представительница сборной по плаванию Аделаида Пчелинцева на дистанции 50 метров брассом дважды смогла побить рекорд этапа Кубка мира в Сингапуре. Кроме того, Пчелинцева побила рекорд Казахстана и на дистанции 100 метров брассом.

Аделаида Пчелинцева
Аделаида Пчелинцева. Фото: olympic.kz

Золотую медаль юниорского чемпионата мира по дзюдо стране принес Талгат Орынбасар. Спортсмену не было равных в весовой категории до 60 килограммов.

Талгат Орынбасар
Талгат Орынбасар. Фото: Международная федерация дзюдо (IJF)

11-летняя представительница настольного тенниса Жания Бекмухамбетова за последние несколько месяцев завоевала медали на международных соревнованиях в Египте, Хорватии, Вернгрии и Словакии.

Жания Бекмухамбетова
Жания Бекмухамбетова. Фото: НОК РК

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису также добилась исторического достижения на чемпионате Азии. Отечественный коллектив расположился на итоговом седьмом месте.

Кирилл Герасименко
Кирилл Герасименко. Фото: olympic.kz

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2183703-yarkiy-triumf-samye-glavnye-pobedy-kazahstanskih-sportsmenov-etoy-osenyu-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie