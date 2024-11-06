Яркий триумф: самые главные победы казахстанских спортсменов этой осенью (фото)

Представители разных национальных сборных Казахстана за текущую осень завоевывали титулы чемпионов мира и становились призерами других международных первенств. NUR.KZ представляет подборку главных побед казахстанских атлетов за осенний сезон.

Все внимание этой осенью было приковано к чемпионату мира по видам борьбы, который проходил в албанской Тиране. Так, серебряной медалисткой в третий раз стала лидер казахстанской сборной Жамиля Бакбергенова.

Жамиля Бакбергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

А вот исторический чемпион мира на взрослом уровне Ризабек Айтмухан не стал останавливаться на достигнутом и за этот осенний сезон еще дважды стал победителем мировых первенств в разных возрастных категориях.

Ризабек Айтмухан. Фото: сайт Объединенного мира борьбы

Вторым в истории казахстанской вольной борьбы чемпионом мира после Ризабека Айтмухана этой осенью стал и Нуркожа Кайпанов. Ему покориласт первая ступень пьедестала в весовой категории до 70 килограммов.

Нуркожа Кайпанов. Фото: United World Wrestling

Еще один титул чемпиона мира принес представитель молодежной сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан. На мировом первенстве в черногорской Будве помимо золота атлет завоевал также звание лучшего боксера турнира.

Торехан Сабырхан. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представитель национальной сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров на этапе серии Гран-при во Франции чисто исполнил прыжковую комбинацию тройной аксель+четверной тулуп. Никому прежде на официальных соревнованиях не удавалось использовать четверной тулуп в каскаде вторым прыжком. Также фигурист установил личный рекорд (короткая программа) на Мемориале Дениса Тена в Астане.

Михаил Шайдоров. Фото: Jurij Kodrun/International Skating Union via Getty Images

В конькобежном спорте рекордом страны отметилась Кристина Шумекова. Спортсменка на тестовых соревнованиях в Германии обновила высшее достижение на дистанции 3000 метров.

Кристина Шумекова. Фото: instagram/qaz_team_official

Также рекорд Казахстана установила и представительница сборной по плаванию Аделаида Пчелинцева на дистанции 50 метров брассом дважды смогла побить рекорд этапа Кубка мира в Сингапуре. Кроме того, Пчелинцева побила рекорд Казахстана и на дистанции 100 метров брассом.

Аделаида Пчелинцева. Фото: olympic.kz

Золотую медаль юниорского чемпионата мира по дзюдо стране принес Талгат Орынбасар. Спортсмену не было равных в весовой категории до 60 килограммов.

Талгат Орынбасар. Фото: Международная федерация дзюдо (IJF)

11-летняя представительница настольного тенниса Жания Бекмухамбетова за последние несколько месяцев завоевала медали на международных соревнованиях в Египте, Хорватии, Вернгрии и Словакии.

Жания Бекмухамбетова. Фото: НОК РК

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису также добилась исторического достижения на чемпионате Азии. Отечественный коллектив расположился на итоговом седьмом месте.

Кирилл Герасименко. Фото: olympic.kz

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