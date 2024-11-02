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Кто такой Шавкат Рахмонов? 8 интересных фотографий лучшего бойца Казахстана вне октагона

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Шавкат Рахмонов
Казахстанский спортсмен Шавкат Рахмонов: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

31 октября стало известно, что самый успешный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов не будет проводить бой за титул чемпиона UFC из-за травмы своего оппонента. NUR.KZ представляет вашему вниманию фоторепортаж хобби и интересных увлечений спортсмена вне октагона.

Активный отдых

Шавкат Рахмонов большой любитель охоты. В интервью "Вестнику ММА" файтер рассказал, что этим хобби он увлекся относительно недавно, имеет в своем арсенале пару винтовок и стреляет не очень много. Также боец, добывший все свои победы до финального гонга, назвал себя человеком не кровожадным.

Также он занимается и рыбалкой, на подкасте HUSTLE SHOW "Номад" рассказал, что ему нравится отдыхать на природе.

Об этом его увлечении известно немного, боец нигде не рассказывал о самых крупных достижениях в рыбалке.

Личная история

Шавкат вместе с семьей переехал в Казахстан из Узбекистана в 2014 году. Они поселились в Караганде, где он совмещал работу на рынке и тренировки.

5 июля 2019 года Рахмонов опубликовал фотографии со своей мамой, работающей на рынке. Меньше чем через месяц он стал первым бойцом в истории Казахстана, которому удалось подписать контракт с самым крупным ММА-промоушеном в мире – UFC.

Любовь к машинам

Так называемый "Гелик" Шавкат Рахмонов называл мечтой своего детства, несколько раз он появлялся на тренировках за рулем этого авто.

Еще на своей странице в Х "Номад" делился интересной фотографией с мотоциклом. Подпись "На моем железном коне" намекает на то, что он является владельцем "Триумфа", однако за рулем он замечен не был.

А тут Шавкат предстал уже на настоящем коне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2182056-kto-takoy-shavkat-rahmonov-8-interesnyh-fotografiy-luchshego-boyca-kazahstana-vne-oktagona/

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