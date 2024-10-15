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Килиана Мбаппе заподозрили в изнасиловании: подробности

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Футболшы Килиан Мбаппе
Футболшы Килиан Мбаппе. Фото: Alex Grimm/Getty Images

Известный французский футболист Килиан Мбаппе стал фигурантом дела о предполагаемом изнасиловании. Форвард мадридского "Реала" находится под подозрением, передает NUR.KZ.

Информация о предполагаемом преступлении появилась в понедельник в шведских СМИ. Издания Expressen и Aftonbladet со ссылкой на официальные документы сообщили, что Мбаппе стал подозреваемым по делу об изнасиловании. В прокураторе подтвердили начало расследования, но не упоминали футболиста.

По данным источников, заявление о предполагаемом изнасиловании было подано 12 октября. При этом сам инцидент якобы произошел 10 октября, когда Мбаппе с компанией отдыхал в Стокгольме. Сообщается, что после открытия дела полицейские и технические специалисты посетили в том числе отель, где останавливался француз.

Сам Мбаппе еще в понедельник отреагировал на первую информацию по данной теме. В соцсети X он ответил на пост RMC Sports, который впоследствии был удален.

"Фейковые новости! Это становится так предсказуемо — будто бы случайно написать такое перед началом слушаний", — отметил Мбаппе.

Футболист упомянул судебную тяжбу с "Пари Сен-Жермен", за который он выступал до перехода в "Реал". В сентябре юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции обязал парижский клуб выплатить Мбаппе долг в размере 55 миллионов евро.

В "ПСЖ" отказались выполнять это требование и подали апелляцию, решение по которой, как ожидается, будет вынесено 25 октября.

Кроме того, RMS Sports сообщили о реакции руководства "Реала" на ситуацию с предполагаемым изнасилованием. Источники французского издания отметили, что в клубе не сомневаются в недостоверности информации о причастности Мбаппе к преступлению.

При этом "Реал" опубликовал серию фото в рамках рекламной кампании Adidas. На одном из них очевидно пустое место между людьми. Как отмечает RMS Sports, его занимал именно Мбаппе. Данный кадр в оригинале разместил английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, который вскоре после этого отредактировал пост и удалил это фото.

Отмечается, что в мадридском клубе отсутствие Мбаппе в публикации объяснили его персональным контрактом с конкурентом Adidas — Nike.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2174696-kiliana-mbappe-zapodozrili-v-iznasilovanii-podrobnosti/

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